Марк Зукърбърг иска да подобри позициите си в сферата на изкуствения интелект

1828 Снимка: Getty Images

Meta Platforms купува Manus - базиран в Сингапур стартъп за изкуствен интелект, който само за няколко месеца се превърна в едно от най-обсъжданите имена в технологичния сектор. Сделката е на стойност около 2 млрд. долара, съобщава Wall Street Journal, и съвпада с оценката, към която компанията се е стремяла за следващ инвестиционен рунд.

Manus привлече вниманието още през пролетта с демонстрационно видео, което бързо натрупа стотици хиляди гледания. В него AI агентът на компанията показваше умения като подбор на кандидати за работа, планиране на пътувания и анализ на инвестиционни портфейли. Тогава Manus заяви, че превъзхожда конкурентни решения, включително OpenAI Deep Research.

Само седмици след старта Benchmark оглави инвестиционен рунд от 75 млн. долара, който оцени компанията на 500 млн. долара. Сред ранните инвеститори, според китайски медии, са били и Tencent, ZhenFund и HSG (бивш Sequoia China). Въпреки критики към абонаментните цени от 39 и 199 долара месечно за продукт, който все още е в тестова фаза, Manus обяви, че вече има милиони потребители и над 100 млн. долара годишни повтарящи се приходи.

Именно това е привлякло интереса на Марк Зукърбърг, който залага бъдещето на Meta на изкуствения интелект. За компанията Manus е рядък пример за AI продукт, който вече генерира сериозни приходи - важен аргумент на фона на растящото безпокойство около мащабните инвестиции на Meta в инфраструктура за AI.

След придобиването Manus ще продължи да работи като самостоятелна структура, но технологиите ѝ ще бъдат интегрирани във Facebook, Instagram и WhatsApp, където вече функционира Meta AI.

Сделката обаче има и геополитически нюанс. Manus е основана от китайски предприемачи, които създават компанията майка Butterfly Effect в Пекин през 2022 г., преди да преместят дейността в Сингапур. Това вече предизвика критики във Вашингтон, включително от сенатора Джон Корнин, който публично постави под въпрос инвестициите на американски фондове в компании с китайски произход в сферата на AI.

От Meta уверяват, че след сделката Manus няма да има никакви връзки с китайски инвеститори и ще прекрати дейността си в Китай. Според компанията няма да има продължаващо китайско участие в собствеността, с което се цели да бъдат избегнати регулаторни и политически рискове.

Придобиването на Manus е поредният знак, че надпреварата за доминация в изкуствения интелект навлиза в нова фаза, в която не само технологиите, но и геополитиката играят ключова роля.

