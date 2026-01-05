AI персонажът Neuro-sama се превърна в активният стриймър с най-много абонати в Twitch, доказвайки, че изкуственият интелект не просто навлиза в развлекателната индустрия, а вече я оглавява.

Сред широко разпространените опасения, че изкуственият интелект ще отнеме работни места, се оказва, че има поне една професия, в която AI се справя изключително добре - стриймингът в Twitch.

Neuro-sama е сладникав виртуален персонаж, задвижван изцяло от изкуствен интелект, който в момента е номер едно в Twitch по брой активни платени абонати. Според Twitch Tracker, тя има над 165 000 платени абонати чрез канала Vedal987 - значително повече от втория в класацията, който се управлява от човек.

Всеки абонат в Twitch струва около 5 долара месечно, като част от сумата отива за платформата. По оценки това означава, че Neuro-sama печели поне 400 000 долара на месец само от абонаменти, без да се броят даренията от зрители, рекламите и спонсорствата.

През последните години т.нар. VTubers - стриймъри, които използват виртуални аватари и motion-capture технологии - завладяха Twitch. Те предлагат анимирани, често карикатурни образи, които привличат аудиторията с нещо различно от традиционното присъствие пред камера.

Neuro-sama обаче отива още по-далеч. За разлика от повечето VTubers, тя не е управлявана от човек в реално време. Речта ѝ се генерира от голям езиков модел (LLM), а след това се превръща в глас чрез отделна система за синтез на реч. Зад канала стои разработчикът с псевдоним Vedal, който според Bloomberg се занимава с проекта на пълен работен ден поне от 2023 г.

Първоначално създадена, за да стриймва ритъм играта Osu, Neuro-sama постепенно започва да води разговори на най-различни теми със зрителите, използвайки чата на Twitch като интерфейс за комуникация с AI модела.

"Отчасти това определено е новостта," казва Vedal. "Отчасти са и нещата, които тя казва - може да бъде доста хаотична и да говори по начин, по който хората обикновено не биха."

Макар в момента Neuro-sama да е на върха по активни абонаменти, тя все още не държи рекорда за най-много абонати за всички времена - в тази класация заема осмо място. Въпреки това, самият факт, че напълно автономен AI стриймър е стигнал дотук, доскоро изглеждаше немислим.

