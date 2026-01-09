545 Снимка: AP/NASA/БТА

НАСА съкращава мисията Crew-11 на борда на Международната космическа станция (МКС) след медицински проблем на астронавт, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Космическата агенция съобщи, че четиричленният екипаж от САЩ, Япония и Русия ще се върне на Земята по-рано от планираното. Дата обаче не е обявена. Космическата агенция на САЩ не разкри дали и мисията Crew-12 ще излети по-рано от планираното. Оригинално тя е предвидена за средата на февруари.

НАСА отмени първата си космическа разходка за годината поради здравословен проблем. Космическата агенция не разкри самоличността на астронавта или естеството на здравословния проблем, позовавайки се на правото на пациента на личен живот. Членът на екипажа вече е в стабилно състояние.

В момента седем астронавти живеят и работят на борда на космическата станция. Последният екипаж пристигна през август.

Астронавтите обичайно пребивават на МКС на ротационен принцип за периоди от шест до осем месеца, като разполагат с базово медицинско оборудване и медикаменти за някои видове спешни случаи.

Четиричленният екипаж на Crew-11 включва американските астронавти Зина Кардман и Майкъл Финке от НАСА, Кимия Юи от Япония и Олег Платонов от Русия. Те са на борда на космическата станция от излитането си от Флорида през август и по план би трябвало да се завърнат на Земята през май тази година.

Финке, определен за командир на станцията, и Кардман, назначена като борден инженер, трябваше да извършат в четвъртък космическа разходка за инсталиране на оборудване извън станцията, която бе предвидено да е с продължителност шест часа и половина.

Извънредната отмяна на излизането на Финке и Кардман извън МКС подхранва спекулациите, че здравословният проблем е засегнал именно един от двамата. Неговият характер остава неизвестен.

НАСА разглежда медицинските ситуации на МКС като строго конфиденциални, а астронавтите рядко разкриват или описват публично здравословното си състояние.

