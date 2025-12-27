Много успешни пробиви остават незабелязани седмици наред и се откриват едва когато служителите се върнат на работа през януари

3851 Снимка: БТА

Когато офисите утихват между Коледа и Нова година, за екипите по киберсигурност започва един от най-напрегнатите периоди в годината. Празничните отпуски създават идеални условия за хакери, които целенасочено търсят моменти, в които защитата е по-слаба и реакцията - по-бавна, пише Axios.

Експерти по сигурността отбелязват, че киберпрестъпниците действат опортюнистично и предпочитат да атакуват, когато знаят, че ключови хора отсъстват.

Според данни на компанията Semperis, 52% от всички ransomware атаки през последната година са се случили именно през уикенд или официален празник. В същото време 78% от организациите признават, че намаляват броя на дежурните си служители по сигурността по време на празниците - комбинация, която значително повишава риска.

Въпреки това, самите защитни екипи са напълно наясно с опасността. Подготовката за празничния период често започва месеци по-рано, като целта е всички критични ъпдейти, пачове, ИТ подобрения и обучения на персонала да бъдат завършени още преди края на ноември. Така се свежда до минимум вероятността от уязвимости, които могат да бъдат използвани в момент на по-слаб контрол.

Хакерите традиционно използват празничния сезон за фишинг кампании, ransomware атаки и кражба на данни, когато "по-малко очи" следят корпоративните мрежи. Историята показва, че това не е теория. Някои от най-значимите киберинциденти през последното десетилетие бяха разкрити именно около Коледа - от шпионската кампания SolarWinds през 2020 г., през уязвимостта в Log4j в края на 2021 г., до пробива в системите на американското финансово министерство, открит в последните дни на декември миналата година.

Големите компании за киберсигурност обикновено поддържат активни дежурни екипи през целия празничен период, за да реагират при инциденти. Паралелно с това те призовават организациите да не пренебрегват базовата "хигиена" на сигурността - актуализирани системи, защитени устройства и задължително използване на многофакторна автентикация. В повечето случаи именно елементарни пропуски се оказват входната точка за сериозни атаки.

Все по-често като част от решението се посочват и автоматизираните системи и AI агенти, които могат да поемат част от натоварването, когато човешките екипи са в отпуск. Макар да не заменят експертите, тези технологии действат като усилвател на защитата и осигуряват непрекъснато наблюдение.

Опасността обаче не приключва с края на празниците. Много успешни пробиви остават незабелязани седмици наред и се откриват едва когато служителите се върнат на работа. Това прави периода около Коледа и Нова година не просто време за почивка, а критичен тест за устойчивостта на корпоративната киберсигурност.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.