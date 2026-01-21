Пощата на популярния в близкото минало сайт Yahoo се срина. Достъпът до Yahoo Mail и AOL Mail е невъзможен.
Yahoo Mail има около 225 милиона активни потребители дневно. Това е далеч от 1,8-те милиарда на Gmail, но чувствително повече от популярната основно в САЩ AOL, който разполага с около 8 милиона.
Проблемът бе засечен първо от платформата Downdetector, която отчете близо 9 000 сигнала от потребители към 17:00 ч. българско време.
Към момента Yahoo не е дала официална причина за срива, но подобни проблеми обикновено се отстраняват сравнително бързо. Само през последната седмица имаше подобен инцидент с платформата X, който бе решен в рамките на часове.
По-рано обаче се случи и далеч по-мащабен срив - този на Verizon, който засегна националната мобилна мрежа в САЩ и беше обяснен със "софтуерен проблем".
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.