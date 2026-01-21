Пощата на популярния в близкото минало сайт Yahoo се срина. Достъпът до Yahoo Mail и AOL Mail е невъзможен.

Още по темата

Yahoo Mail има около 225 милиона активни потребители дневно. Това е далеч от 1,8-те милиарда на Gmail, но чувствително повече от популярната основно в САЩ AOL, който разполага с около 8 милиона.

Проблемът бе засечен първо от платформата Downdetector, която отчете близо 9 000 сигнала от потребители към 17:00 ч. българско време.

Към момента Yahoo не е дала официална причина за срива, но подобни проблеми обикновено се отстраняват сравнително бързо. Само през последната седмица имаше подобен инцидент с платформата X, който бе решен в рамките на часове.

По-рано обаче се случи и далеч по-мащабен срив - този на Verizon, който засегна националната мобилна мрежа в САЩ и беше обяснен със "софтуерен проблем".

ИЗБРАНО
Какви 2 евро и 56 цента? Днес
Какви 2 евро и 56 цента?
39021
Кейти Пери се появи хваната за ръка с Джъстин Трюдо на Световния икономически форум в Давос Лайф
Кейти Пери се появи хваната за ръка с Джъстин Трюдо на Световния икономически форум в Давос
5462
Сензация за историята: Пеп и Сити отнесоха леден шамар отвъд полярния кръг Корнер
Сензация за историята: Пеп и Сити отнесоха леден шамар отвъд полярния кръг
3270
Мултифондовете идват: Как ще се променят личните ни спестявания за старост Бизнес
Мултифондовете идват: Как ще се променят личните ни спестявания за старост
6547
Зеленооката перла в трупата на Народния театър - Ана Пападопулу Impressio
Зеленооката перла в трупата на Народния театър - Ана Пападопулу
2849
Нов вълнуващ влаков маршрут отвежда на приключение в загадъчна страна Trip
Нов вълнуващ влаков маршрут отвежда на приключение в загадъчна страна
635
Стъпка по стъпка: Да си приготвим хрупкави сладки картофки на фурна Вкусотии
Стъпка по стъпка: Да си приготвим хрупкави сладки картофки на фурна
3695
Защо хороскопът за 2026 г. е подозрително позитивен? Zodiac
Защо хороскопът за 2026 г. е подозрително позитивен?
602
Жълт код за осем области в Южна България за очаквани валежи и поледици за днес Времето
Жълт код за осем области в Южна България за очаквани валежи и поледици за днес
517