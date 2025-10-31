Apple отчете впечатляващи резултати за последното тримесечие, приключило с ръст на приходите до 102,5 милиарда щатски долара - с 8% повече спрямо миналата година. Главният изпълнителен директор Тим Кук обяви, че това е едно от най-силните тримесечия в историята на компанията, като особено важен принос имат продажбите на iPhone, които са донесли 49 млрд. долара - ръст от 6% на годишна база.

Секторът на услугите също бележи исторически максимум с 28,8 млрд. долара приходи и 15% годишен растеж, което вече представлява 28% от общия оборот на Apple. Това включва абонаментни услуги като iCloud, Apple Music и App Store, които продължават да осигуряват стабилен поток от приходи, дори при колебания на пазара на хардуер.

Пазарната стойност на Apple и Microsoft за първи път прехвърли $4 трлн.
По географски показатели, компанията постига рекордни резултати както в Северна и Южна Америка, така и в Европа, Япония и останалата част от Азиатско-тихоокеанския регион. Това е шестото поредно тримесечие с растящи приходи - рядък успех при днешната макроикономическа несигурност. Специфичната печалба на акция е достигнала 1,85 долара - ръст от 91%.

Продуктовата линия на Apple е донесла 73,7 млрд. долара, водена от силните продажби на iPhone и Mac. Приходите от Mac са скочили с 13% до 8,7 млрд. долара, изпреварвайки очакванията на анализаторите. iPad е запазил стабилност около 7 млрд. долара, докато сегментът на носимите и битовите устройства отбелязва лек спад под 1% - далеч по-малък от прогнозираното.

За цялата фискална година приходите на Apple възлизат на рекордните 416 млрд. долара, а броят на активно използваните устройства достига нови върхове във всички категории. Компанията доказва, че дори в сложна икономическа среда може да поддържа растеж чрез балансиран микс от продукти и услуги.

