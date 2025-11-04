Тим Кук, дългогодишният шеф на Apple, доказа отново, че не е нужно да си визионер като Стив Джобс, за да управляваш успешно гиганта от Купертино. Само за шест месеца той превърна трудна година в исторически успех, вдигайки пазарната капитализация на компанията до 4 трилиона долара. В началото на 2025 г. Apple бе заплашена от съдебни битки, митнически санкции и критики за изоставане в изкуствения интелект, но стратегията на Кук промени всичко.

Основният риск дойде от възраждането на митническата война между САЩ и Китай, подета от президента Доналд Тръмп. Повече от 20% спад на акциите на Apple само за дни накара инвеститорите да се притеснят, но Кук вече имаше резервен план. Компанията бе изградила стабилни производствени мощности в Индия, които позволиха да избегне новите мита върху китайските стоки и да запази доставките на iPhone за американския пазар.

Вместо да влиза в открит конфликт с Белия дом, Тим Кук заложи на дипломатичност. Той обеща да увеличи инвестициите на Apple в САЩ до 600 млрд. долара за четири години — изявление, направено лично до Тръмп в Овалния кабинет. По-късно президентът освободи компанията от нови мита, а акциите на Apple започнаха бързо да поскъпват. Според анализатори по-голямата част от тези инвестиции са били предварително планирани, което превръща този ход в политически шедьовър.

В същото време Кук успя да защити и доходоносното партньорство с Google, което носи на Apple над 20 млрд. долара годишно. Съдебното дело срещу Google можеше да засегне това споразумение, но то остана непокътнато. През септември компанията представи новите си iPhone, включително по-достъпния iPhone Air, а очакванията за ръст на приходите скочиха до 12% за последното тримесечие.

Днес Apple може и да няма революционен нов продукт, но стабилната ѝ политика, високото доверие на инвеститорите и умелата адаптация към политическите ветрове превърнаха Кук в един от най-успешните ръководители в историята на технологичната индустрия. За последните 14 години пазарната стойност на компанията се е увеличила над десет пъти — без скандали, без драми, но с математическа точност и стратегическа хладнокръвност.

