Корпорацията говори за преход към "интелигентна ера" само седмица след като темата бе повдигната от основателя на Световния икономически форум - Клаус Шваб

Компанията OpenAI представи серия от политики за управление на икономическите промени, свързани с развитието на изкуствения интелект. Предложенията очертават визия за т.нар. "интелигентна ера", в която технологиите ще променят труда, доходите и разпределението на богатството.

Документът идва на фона на засилени опасения за загуба на работни места, концентрация на богатство и нарастващото изграждане на центрове за данни. Публикацията съвпада и с усилията на администрацията на Доналд Тръмп за създаване на национална рамка за изкуствения интелект.

Сред основните цели на OpenAI са по-широко разпределение на ползите от ИИ, ограничаване на рисковете и гарантиране на достъп до технологии. Компанията предупреждава, че автоматизацията може да намали значението на труда като източник на доходи и да отслаби данъчната база.

"С развитието на изкуствения интелект икономическата активност може да се измести към корпоративни печалби и капиталови доходи, като същевременно намалее зависимостта от трудовите доходи", посочват от компанията.

Една от ключовите идеи е прехвърляне на данъчната тежест от труда към капитала. Сред възможните мерки са по-високи данъци върху корпоративните печалби и доходите от ИИ. Предлага се и т.нар. "данък върху роботите", концепция, популяризирана от Бил Гейтс, при която автоматизираните системи компенсират загубата на човешки труд.

OpenAI предлага създаване и на публичен инвестиционен фонд. Чрез него гражданите ще имат дял в компании и инфраструктура, свързани с изкуствения интелект, а печалбите ще се разпределят директно.

В документа се разглеждат и промени в организацията на труда. Компанията предлага субсидирана четиридневна работна седмица без намаление на заплатите, както и по-голямо участие на работодателите в разходите за здравеопазване, пенсии и грижи за деца или възрастни.

Предвиждат се и т.нар. преносими социални придобивки, които да следват работниците при смяна на работа. Анализатори отбелязват, че тези мерки остават зависими от работодателите и не предлагат пълна защита при загуба на работа.

OpenAI обръща внимание и на рисковете от злоупотреби с изкуствен интелект. Сред предложенията са създаване на нови регулаторни органи, механизми за контрол и ограничения върху опасни приложения като кибератаки и биологични заплахи.

Компанията настоява и за разширяване на енергийната инфраструктура и ускорено изграждане на нови технологични мощности. Според нея изкуственият интелект трябва да се разглежда като обществена услуга, достъпна за широк кръг потребители.

Предложенията идват шест месеца след подобна инициатива на компанията Anthropic и показват засилващата се конкуренция не само в технологиите, но и в идеите за регулиране на сектора.

"Навлизаме в нов етап, който ще промени работата, знанието и производството", посочват от OpenAI. Според компанията това изисква нова икономическа политика, която да гарантира, че ползите от изкуствения интелект ще достигнат до цялото общество.

