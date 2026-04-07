Ново разследване на The New Yorker представя критичен поглед към ръководството на OpenAI и неговия главен изпълнителен директор Сам Алтман. В материала редица източници от технологичния сектор описват противоречив стил на управление и поставят под съмнение последователността в действията му.

Още по темата

Според публикацията част от бившите партньори и сътрудници обвиняват Алтман в манипулативно поведение и неспазване на договорености. Един от членовете на борда дори го определя като "социопат". "Той не се чувства ограничен от истината", твърди източникът. "Има силно желание да бъде харесван, но същевременно показва липса на притеснение от това да лъже и манипулира."

Подобни оценки са изразявани и в миналото. Програмистът и активист Аарон Шварц, който е бил част от първия випуск на Y Combinator през 2005 година заедно с Алтман, също е отправял предупреждения към свои близки. "Трябва да разберете, че на Сам не може да се вярва", казва той според публикацията.

Разследването описва Алтман като силно убедителен преговарящ. "Той е изключително убедителен... като джедай е", казва технологичен мениджър, работил с него.

Сред посочените примери е и напрежението с Дарио Амодей, който напуска OpenAI и основава конкурентната компания Anthropic. Според информацията той е участвал в преговори за инвестиция от Microsoft през 2019 година. По думите му част от договорените условия за безопасност впоследствие не са били спазени.

Друг пример е свързан с отношенията между OpenAI и Microsoft. Някои ръководители в компанията твърдят, че Алтман е променял или преразглеждал договорености. Това е довело до напрежение с главния изпълнителен директор Сатя Надела. Според публикацията Microsoft дори е обмисляла правни действия след спор около партньорство с Amazon.

В материала се споменава и гражданско дело, заведено от сестрата на Алтман, която отправя сериозни обвинения срещу него. Той и неговото семейство отричат твърденията.

Не всички оценки са еднозначно негативни. Бившият член на борда Сю Юн смята, че Алтман не е злонамерен, а по-скоро прекалено уверен в собствените си идеи. "Той е твърде убеден в себе си. Това го кара да взема решения, които изглеждат нелогични", казва тя.

ИЗБРАНО
