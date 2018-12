2076 Снимка: Shutterstock

Забрана върху продажбите на няколко актуални модели iPhonе се стовари върху Apple в Китай. Но тя не е провокирана от търговската война между САЩ и азиатската страна, а от действията на друга американска компания, предава technews.bg.

Съдът в град Фуджоу удовлетвори искането на Qualcomm - най-големия доставчик на мобилни чипове - срещу четири дъщерни компании на Apple в Китай. Те трябва незабавно да прекратят нарушаването на два патента на Qualcomm посредством нелицензиран импорт, продажби и офериране на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X в Китай.

По-рано тези два патента бяха признати за валидни от китайското патентно ведомство SIPO. Те касаят настройките и промените в размера и външния вид на снимките, както и управлението на приложения с използване на сензорния екран.

Според вицепрезидента на Qualcomm Дон Розенберг, Apple продължава да извлича ползи от интелектуалната собственост на разработчика на чипове, без да го компенсира. Очаква се Qualcomm да се обърне и към други съдебни инстанции по целия свят с искане за прекратяване на нарушенията на нейни патенти от страна на Apple.