Всички проби, изследвани на 26 февруари за новия вирус, са отрицателни

Николай Костов пред Dir.bg: Запасът от дезинфектанти в аптеките за 3 месеца свърши за 3 дни

Потвърден е първият случай на коронавирус в Северна Македония

Фалиралата общинска болница в Раднево остана без ръководство

МРРБ: Проектът за атракцион край пещерата "Леденика" е в гаранция до 4 август 2020 г.