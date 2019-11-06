Левски - Етър 1:0 (на живо)

Пловдивският Ботев си спомни какво е победа на тъжния стадион в Русе

Как се играят 2 мача за 22 ч, на два континента и 6000 км? И помните ли подвига на Марк Хюз?

Изненада - и на 37 г. Теодор Салпаров направи трансфер в Русия

Най-желаният за поста в Байерн отказа, Венгер е вече фаворит