Компанията SaceX изстреля към Международната космическа станция (МКС) космическата капсула "Драгън", която е предназначена за астронавти, но ще бъде изпробвана с манекен с човешки ръст в първия й полет, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Капсулата ще позволи на НАСА да изпраща астронавти в космоса без помощта на Русия, посочва АФП, цитирана от БТА.

"Драгън" бе изстреляна с ракета "Фолкън" от космическия център "Кенеди" във Флорида, в присъствието на собственика на SpaceX - Илон Мъск. Изстрелването се извърши от историческата площадка 39А, откъдето "Аполо" тръгва на мисия към Луната, а совалката "Атлантис" извършва последния си полет.

Капсулата трябва да се скачи утре към 11 ч. по Гринуич към МКС, която е в околоземна орбита, на височина около 400 км от повърхността на Земята.

Тъй като това е само демонстративен полет, на борда на капсулата няма астронавти, а само манекен с човешки ръст, облечен в специален костюм. Манекенът е наречен Рипли - по героинята на Сигърни Уивър от филма "Пришълецът", и ще бъде покрит със специални сензори. Те ще отчитат налягането и допълнителните фактори, които ще повлияят на астронавтите вътре в капсулата по време на експерименталния полет.

Crew Dragon will autonomously dock with the @space_station at approximately 6:00 a.m. EST on March 3 pic.twitter.com/znptJuDCY7