Китайската народно-освободителна армия успешно изпробва междуконтинентална балистична ракета от ново поколение. Тя е била изстреляна в неделя от подводница, съобщава Defence Blog.

Стартът се е състоял в акваторията на залива Бохай в близост до полуостров Шандонг. Полетът на ракетата бил наблюдаван от много рибари и други очевидци, някои от които заловиха случилото се с камерата.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH