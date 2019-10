Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес съжаление, че вече го няма физическия бутон на айФон за приемане на обаждания. Тръмп отправи тази критика в Туитър директно към Тим Кук, президента на Apple, предават Франс прес и БТА.

"Към Тим: бутонът на IPhone беше много по-добре, отколкото прокарването с пръст!", написа президентът на САЩ в социалната медия.

Тръмп мина от смартфон със системата Android към IPhone през март 2017 година, когато Apple се отказа от физическия бутон за приемане на обаждане на моделите си от горната гама в полза на 100-процентовото използване на дисплея с докосване с пръст. Изглежда именно тази промяна е причина за раздразнението на президента на САЩ, а не толкова новият IPhone 11 на Apple, който излезе на пазара миналия месец, отбелязва Франс прес.

Не за първи път Тръмп критикува избора на концепцията на американския технологичен гигант.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!