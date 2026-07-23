Устройството може да предоставя навигация според местоположението, да разпознава обекти около потребителя и да предлага контекстуална информация

2123 Снимка: Samsung

Samsung официално представи първите си умни очила като част от екосистемата Galaxy по време на събитието Galaxy Unpacked в Лондон. Новият продукт е разработен съвместно с Google, Gentle Monster и Warby Parker и бележи навлизането на компанията в сегмента на носимите устройства с добавена реалност и изкуствен интелект.

Очилата са базирани на платформата Android XR и интегрират Google Gemini, като позволяват работа с изкуствен интелект без необходимост потребителят постоянно да използва смартфона си. Samsung определя устройството като естествено продължение на екосистемата Galaxy, което предоставя информация и помощ директно в зрителното поле на потребителя.

Според компанията интелигентните очила са предназначени за ежедневна употреба - по време на работа, пътуване или свободното време, като позволяват взаимодействие чрез гласови команди, жестове и камера, без да се налага използването на ръцете.

Samsung залага на компактен дизайн с тънка рамка и ниско тегло, като устройството е проектирано за целодневно носене. Очилата осигуряват до девет часа автономна работа с едно зареждане, а включеният заряден калъф предоставя още до седем допълнителни пълни зареждания.

Вградената камера позволява на AI системата да "вижда" заобикалящата среда и да разбира контекста, в който се намира потребителят. Хардуерът е базиран на платформата Snapdragon AR1 Gen 1, разработена специално за интелигентни очила. Чипът е оптимизиран за работа с изкуствен интелект, ниска консумация на енергия и ефективно охлаждане в компактно устройство.

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Една от основните новости е дълбоката интеграция на Google Gemini. Благодарение на партньорството между Samsung и Google очилата могат да изпълняват различни задачи чрез естествен разговор с потребителя.

Снимка: Samsung

Сред възможностите са обобщаване на дълги съобщения, прочитане на важна информация на глас, превод в реално време, както и управление чрез гласови команди и жестове.

Изкуственият интелект може също така да използва камерата, за да анализира заобикалящата среда. Например устройството може да заснеме бяла дъска по време на среща, автоматично да организира информацията в бележки и да я направи достъпна за последващ преглед или споделяне.

Очилата могат да предоставят навигация според местоположението, да разпознават обекти около потребителя и да предлагат контекстуална информация. AI системата е проектирана така, че да помни текущата задача и да позволява нейното продължаване по-късно без повторно въвеждане на информация.

Сред функциите е и възможността потребителят да споделя в реално време това, което вижда, или да записва видео от собствената си гледна точка, като същевременно запазва ръцете си свободни.

Samsung поставя сериозен акцент върху дизайна на новото устройство. Вместо да разработи рамките самостоятелно, компанията си партнира с производителите на очила Gentle Monster и Warby Parker.

Снимка: Samsung

Gentle Monster предлага по-авангарден модел с тънка черна рамка, права горна линия и леко заоблени долни ръбове, насочен към потребители, които предпочитат по-смел дизайн.

Вторият модел е разработен съвместно с Warby Parker и е ориентиран към ежедневното носене. Той използва бордо рамка с фини линии тип "котешко око", които придават по-класическа визия.

Samsung съобщава, че е работила съвместно с двата производителя за оптимизиране на комфорта при носене, като специално внимание е отделено на зоните около челото и ушите, така че очилата да прилягат естествено и сигурно при продължителна употреба.

С представянето на интелигентните очила Samsung разширява екосистемата Galaxy отвъд смартфоните, часовниците и слушалките. Компанията вижда устройството като следваща стъпка в развитието на мобилния изкуствен интелект, при която информацията и дигиталните услуги достигат до потребителя по естествен начин, без да е необходимо той постоянно да гледа към екрана на телефона.

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