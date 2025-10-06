Астероидът 2025 TF премина на разстояние около 400 километра от планетата ни на 1 октомври в 1:49 ч. българско време. Това означава, че космическата скала е минала на приблизително същата височина, на която се намира Международната космическа станция (МКС).

Макар че това е изключително близко преминаване, то не е рекордно. През 2020 г. астероидът 2020 VT4 прелетя на около 370 километра над Земята, като тогава Европейската космическа агенция съобщи, че той е бил забелязан едва след като вече е отминал.

Новият астероид 2025 TF е малък по космически стандарти — приблизително с размера на диван, с диаметър между 1,2 и 2,7 метра. Според сайта The Watchers, астрономите са го открили няколко часа след най-близкото му преминаване, но НАСА все още не е потвърдила официално информацията заради спирането на работата на правителството в САЩ.

Няколко обсерватории все пак са наблюдавали астероида, според актуализация от 2 октомври на Minor Planet Center, която разпространява данни до астрономическата общност. Списъкът с наблюденията показва, че Catalina Sky Survey е била първата, която е засекла 2025 TF — малко след най-близкото му преминаване - около 8 часа сутринта на 1 октомври.

Данни от Центъра за изследвания на обекти близо до Земята (CNEOS) към Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА сочат, че най-вероятната дистанция при прелитането е била 6 780 километра от центъра на Земята, тоест около 423 километра над повърхността, като траекторията е преминала над Антарктида.

Според експертите няма място за тревога — НАСА постоянно наблюдава небето за големи астероиди, които потенциално могат да застрашат Земята. Засега няма открити непосредствени заплахи. По-малките астероиди като 2025 TF обаче са по-трудни за засичане, тъй като телескопите са оптимизирани за по-големи обекти. Все пак, благодарение на подобряващите се технологии, учените все по-често успяват да откриват подобни безопасни близки преминавания — по няколко всяка седмица.

