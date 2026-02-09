Компанията "Спейс Екс" поставя на заден план целта си да изпрати хора на Марс, за да даде приоритет на създаването на база на Луната, каза нейният основател Илон Мъск, цитиран от Ройтерс и АФП.

Илон Мъск

"За тези, които не са запознати: "Спейс Екс" вече пренасочи стратегията си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, защото потенциално можем да го постигнем за по-малко от 10 години, докато за Марс ще са ни необходими повече от 20 години", написа Мъск в социалната мрежа Екс, която придоби през 2022 г.

Сред трудностите, свързани с Марс, е фактът, че "е възможно да се пътува дотам само когато планетите се подредят в една линия, което става на всеки 26 месеца", каза още Мъск, допълвайки, че към Луната могат да бъдат изстрелвани ракети на "всеки 10 дни".

По думите на Илон Мъск по-лесният достъп до естествения спътник на Земята означава, че изстрелванията могат да бъдат увеличени много по-бързо, за да бъде завършен по-скоро лунен град, отколкото марсиански. Въпреки това компания "Спейс Екс" не се отказва от проекта си за Червената планета и ще се стреми да построи град на Марс, като ще започне да го прави "след около пет до седем години".

Днес компанията на Илон Мъск е ключов играч в космическия сектор благодарение на договорите си с НАСА. Някои наблюдатели обаче смятат, че проектът на Мъск за колонизиране на Марс е прекалено амбициозен.

Тази промяна в позицията на "Спейс Екс" съответства на плановете на Доналд Тръмп, който през декември потвърди, че иска да изпрати американците обратно на Луната "до 2028 г. в рамките на програмата "Артемис" ("Артемида") на НАСА и да остави Марс на заден план. Това завръщане ще позволи "да бъде утвърдена лидерската роля на САЩ в космоса, да бъдат положени основите на икономическото развитие на Луната, да се подготви пътуването до Марс и да бъде вдъхновено следващото поколение американски изследователи", се посочваше още в президентския указ.

Планираната за средата на 2027 г. мисия "Артемис 3", която предвижда кацане на Луната, вероятно ще бъде отложена отново. Хората не са кацали на лунната повърхност от 1972 г. по време на мисията "Аполо 17" на НАСА.

Според експерти от космическия сектор, разработеният от "Спейс Екс" луноход не е готов, което може да даде предимство на китайската космическа програма, тъй като Пекин също има амбиции да изпрати хора на Луната.

