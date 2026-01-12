Швейцарецът Ерих фон Деникен - автор на теорията за наличието на "извънземни в древността", почина на 90-годишна възраст, предава БТА.

Деникен е автор на десетки книги за своите виждания относно следи от извънземни на Земята. Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета.

В своя YouTube канал Деникен изнасяше лекции за древни космически посетители, които хората в миналото са възприемали като богове. Той дори обсъждаше и въпроси като това дали извънземните имат същите полови органи като хората.

През 1968 г., в ранните години на космическата ера, излиза първата му книга, озаглавена "Колесниците на боговете? Неразгадани загадки от миналото". В нея той тълкува загадките на човешката история като доказателства за посещения на извънземни цивилизации.

Според него библейският разказ на пророк Йезекиил за явяването на Бог на планината Синай не е нищо друго освен кацане на космически кораб.

Фон Деникен е самоук изследовател. Работил е като готвач, сервитьор, барман и хотелиер.

В продължение на десетилетия той се потапя в доклади и книги и предприема стотици, често приключенски, пътувания, за да търси и документира предполагаеми следи от извънземни на Земята.

Ерих фон Деникен ще остане известен с последователните си и упорити опити да даде "извънземни" обяснения на загадките на човечеството, обобщава ДПА.

Деникен да печели много добре от продажбата на свои книги. Той е чест гост и на телевизионни предавания и провежда лекции. Научната общност обаче отхвърля тезите му като псевдонаучни и почиващи на грешно изтълкувани данни. Например, въпреки множеството спекулации, учените имат обяснение за това как са построени пирамидите с достъпните преди няколко хилядолетия технологии. Освен това няма неоспоримо доказателство за съществуването на извънземни цивилизации.

