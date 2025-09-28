То е 700 000 пъти по-силно от това на Земята

9096 Снимка: NASA

Китайски учени обявиха в неделя, че са успели да генерират стабилно магнитно поле от 351 000 гауса с напълно свръхпроводящ магнит, поставяйки нов световен рекорд, предаде Синхуа.

Според учените, този пробив ще допринесе значително за комерсиализацията на съвременни свръхпроводящи научни инструменти, като спектрометри за ядрено-магнитен резонанс. Той също така предоставя решаваща техническа подкрепа за множество авангардни области, включително магнитни системи за поддържане на термоядрен синтез, космическо електромагнитно задвижване, индукционно нагряване при свръхпроводимост, магнитна левитация и ефективен пренос на енергия.

Магнитът е разработен от Института по плазмена физика (ASIPP) на Китайската академия на науките в Хефей, в сътрудничество с Международния център за приложна свръхпроводимост, Института по енергетика на Националния научен център и Университета "Цинхуа".

За сравнение, Земята е гигантски магнит, генериращ геомагнитно поле от около 0,5 гауса. Свръхпроводящите магнити могат да генерират изключително силни магнитни полета, като същевременно позволяват беззагубно пренасяне на мощни електрически потоци.

Лю Фан, изследовател в ASIPP, обясни, че магнитът интегрира технология на високотемпературен свръхпроводящ вложен соленоид, коаксиално комбиниран с нискотемпературни свръхпроводящи магнити. По време на експеримента магнитът е бил индуциран до 35,1 тесла, работил е стабилно в продължение на 30 минути, а след това е бил безопасно размагнитен, което потвърждава надеждността на техническия подход.

Постигнатата сила на магнитното поле, над 700 000 пъти по-голяма от геомагнитното поле на Земята, надминава и предишния световен рекорд от 323 500 гауса.

Такива магнити са ключови компоненти на системите за термоядрен синтез с магнитно ограничаване, където се образува "магнитна клетка", която безопасно съхранява високотемпературната плазма за продължителен процес на сливане на атомни ядра.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.