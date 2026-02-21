Лекарство за лечение на болестта на Паркинсон, създадено на базата на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPS-клетки), получи частично одобрение за употреба в Япония, съобщават Ройтерс, "Джапан таймс" и БТА.

"Това е изключително важна крачка напред. Ще направим всичко възможно, за да се превърне този метод на лечение възможно най-скоро в стандартен и надежден вариант", казва Джун Такахаши, директор на Института за изследване и приложение на iPS-клетки към Университета на Киото.

Лекарството е разработено на базата на нервни клетки, отгледани от индуцирани плурипотентни стволови клетки и предназначени за трансплантация на пациенти с болестта на Паркинсон.

През април миналата година Университетът на Киото оповести резултатите от клинични изпитвания, в хода на които при част от пациентите са отчетени положителни промени в състоянието след трансплантацията на такива клетки.

Миналия август фармацевтичната компания Sumitomo Pharma подаде заявление за одобрение на продукта под търговското наименование Amchepry по специална ускорена процедура.

Частично одобрение е получил и препарат на базата на iPS-клетки за лечение на исхемична кардиомиопатия.

Фронтменът на A-ha Мортен Харкет е диагностициран с Паркинсон
И двата препарата са първите по рода си в света и към момента нямат аналози. За да получат пълно одобрение обаче, ще е необходимо по-нататъшно потвърждение на тяхната ефективност. Един от практическите проблеми остава въпросът за цената на подобни методи на лечение.

След като японският учен Шиня Яманака спечели Нобелова награда за физиология или медицина през 2012 г. за изследвания в областта на стволовите клетки, интересът към тази тема както от страна на японското общество, така и от страна на японското правителство се увеличи многократно.

Регенеративната медицина беше обявена за едно от приоритетните направления в развитието на науката. При определено химично въздействие iPS-клетките са способни да се превърнат в клетки от всеки тип, което теоретично позволява отглеждането на тъкани за различни органи.

