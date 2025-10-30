Microsoft е утвърдена марка, която продължава да доминира на пазара на офис пакети. Ако искате да бъдете майстор на документите - с елегантни презентации, бърза комуникация и интелигентно представяне на данни - сега е моментът да инвестирате. Това е отлична възможност да спестите сериозно от Microsoft Office пакетите и Windows операционните системи по време на Godeal24 Halloween Sale. Можете да вземете доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 само за 31.25 € (редовна цена 249 €).

MS Office 2021 е богат на функции пакет от приложения, създаден да се справя безпроблемно с обработката на данни, управлението на проекти, писането и създаването на документи, които използвате всеки ден. С покупката получавате доживотен лиценз не само за Microsoft Word и Excel, но и за PowerPoint за създаване на презентации, Outlook за управление на поща, както и OneNote, Publisher и Access. Освен това получавате и безплатната версия на комуникационния инструмент Microsoft Teams. Ще получите незабавна доставка за изтегляне на Office 2021, готов за инсталация на един компютър за домашна или служебна употреба.

Снимка: GoDeal24

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!

Освен това можете да вземете лиценз за Windows 11 Professional само за 13.25 € (редовна цена 199 €) от Godeal24. Windows 11 Pro е създаден за начина, по който работим и се забавляваме днес. Ще получите по-чист интерфейс, по-добри инструменти за многозадачност със Snap Layouts, по-интелигентно гласово въвеждане и по-бързо търсене - всичко това, за да направи дигиталния ви живот по-ефективен. Освен това, благодарение на Copilot, вградения AI асистент на Microsoft, ще имате помощ при писане на имейли, организиране на задачи и автоматизиране на ежедневните ви дейности.

Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10 €.

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")

Wholesale Deals, Unbeatable Prices!

До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон "GG50")

Още РС инструменти на най-добрите цени!

В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на вашия имейл в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка TrustPilot 98% "Отличен" и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и гаранция, че можете да използвате продукта без проблеми!

Свържете се с Godeal24: [email protected]

