Трудно е да се намери човек, който не би се зарадвал на такъв подарък

6706 Снимка: ASUS

Лаптопите определено не са евтини подаръци, но те ще служат дълго и ще се помнят много повече от подаръците, които обикновено се купуват за такива поводи. Дори и да нямате любим човек, на когото да го подарите, можете да си купите лаптоп за себе си. Защо не? Ние вярваме, че го заслужавате.

Няколко неща, които трябва да знаете

За да избегнем повторения, още в началото изясняваме няколко термина, които ще използваме в текста:

- Copilot+ PC е термин, използван за обозначаване на лаптопи, чийто процесор има NPU част с най-малко 40 TOPS. Това позволява да се използват всички разширени AI функции на операционната система Windows 11, а благодарение на добрата оптимизация на NPU, помага и на лаптопа да издържи по-дълго, когато се захранва от батерията. Освен това, много програми имат NPU поддръжка, така че Copilot+ PC изпълняват много задачи по-бързо и по-ефективно. В бъдеще поддръжката на NPU ще се увеличи, така че закупуването на лаптоп Copilot+ PC е добър ход и инвестиция в бъдещето.

- Сертификатът MIL-STD 810H е доказателство, че лаптопът отговаря на военните стандарти за издръжливост. Това означава, че качеството на изработката е на много високо ниво, което важи както за корпуса, така и за инсталираните компоненти.

Промоция, която не трябва да пропускате

ASUS в момента има промоция, която позволява на купувачите на лаптопи от сериите Vivobook S, Zenbook, ProArt и ROG да получат допълнителна (трета) година гаранция напълно безплатно. Всичко, което трябва да направят, е да регистрират лаптопа на сайта на ASUS. Можете да намерите повече информация ТУК.

Снимка: ASUS

ASUS Vivobook 16 (X1607)

За кого е предназначен? Той е предназначен за домашни потребители и студенти, които искат стилен лаптоп за общо предназначение с голям екран, както и за тези, които искат Copilot+ PC, но имат ограничен бюджет.

С какво се отличава? Vivobook 16 (X1607) има няколко интересни характеристики. Това е Copilot+ PC лаптоп - рядкост в този ценови диапазон. Задвижва се от процесор Qualcomm Snapdragon X, така че има отлично съотношение между производителност и живот на батерията. IPS екранът е 16 инча и предлага голяма работна площ. Клавиатурата има подсветка, така че можете да работите дори на тъмно и да не пречите на другите в същата стая. Има сертификат за издръжливост MIL-STD 810H според военните стандарти.

Снимка: ASUS

ASUS Zenbook S16 (UM5606)

За кого е предназначен? Ако търсите необичайна комбинация, лаптоп с голям екран, но в същото време тънък и лесен за носене, тогава ASUS Zenbook S16 (UM5606) е създаден за вас.

С какво се отличава? Тънкият корпус на лаптопа Zenbook S16 е изцяло изработен от метал, а капакът е от издръжлив Ceraluminum. Цялото устройство тежи само 1,5 кг, въпреки че има голям 16-инчов дисплей. Това е ASUS Lumina OLED екран с 3K резолюция и 120 Hz честота на опресняване, така че всяко движение на екрана изглежда естествено и плавно. Задвижван от мощен AMD Ryzen AI процесор, Zenbook S16 принадлежи към лаптопите Copilot+ PC и е сертифициран по MIL-STD 810H. Хубав детайл е клавиатурата с подсветка.

Снимка: ASUS

ASUS Zenbook DUO (UX8406)

За кого е предназначен? Ако често работите с няколко програми едновременно (или с няколко прозореца на една и съща програма, например с няколко Excel файла), това е идеалният лаптоп за вас.

С какво се отличава? Уникалният му дизайн с два 14-инчови 3K ASUS Lumina OLED екрана позволява производителност, която е трудно да се постигне на всеки друг лаптоп. Можете да го поставите така, че екраните да са един до друг, като отворена книга, или един върху друг. Получавате и Bluetooth клавиатура, така че можете да използвате Zenbook DUO като класически лаптоп, когато ви е удобно. Захранва се от Intel Core Ultra 9 процесор и има MIL-STD 810 сертификат.

Снимка: ASUS

ASUS TUF Gaming A16 (FA608)

За кого е предназначен? Той представлява вход към света на лаптопите, предназначени за любителите на видео игри. Подходящ е и за потребители, които търсят лаптоп на разумна цена с добра производителност за редактиране на видео и снимки.

С какво се отличава? ASUS TUF Gaming A16 (FA608) е доказателство, че геймърският лаптоп не трябва да е скъп. Комбинацията от AMD Ryzen процесор и графична карта от серията NVIDIA RTX 5000 предлага добро съотношение цена-производителност. Характеризира се с добро охлаждане и голяма батерия, а клавиатурата му е с RGB подсветка. IPS екранът е с диагонал 16 инча и честота на опресняване 165 Hz. Въпреки че принадлежи към достъпните геймърски лаптопи, той има над средното качество на изработка, което се потвърждава и от сертификата MIL-STD 810H.

Снимка: ASUS

ROG Strix G18 (G815)

За кого е предназначен? Намиращ се в горната част на геймърското портфолио на ASUS, ROG Strix G18 е предназначен за най-взискателните геймъри и всеки, който търси безкомпромисна производителност.

С какво се отличава? Той предлага производителност, от която дори най-добрите геймърски настолни компютри не биха се срамували. В най-мощната си версия той разполага с най-новия процесор Intel Core Ultra 9 и графична карта NVIDIA RTX 5080. 18-инчовият дисплей ROG Nebula има всичко, от което геймърите се нуждаят: висока резолюция, честота на опресняване до 240 Hz, прекрасни цветове (100% DCI-P3) и покритие, което намалява отраженията и подобрява контраста. Накратко, рай за очите. Ако сте почитател на по-малките лаптопи, ASUS предлага и ROG Strix G16 с подобни характеристики и 16-инчов дисплей. Strix G18 е украсен с атрактивно RGB осветление на корпуса, а клавиатурата също има RGB подсветка. Насочен към ентусиастите, ROG Strix G18 (G815) предлага лесна възможност за ъпгрейд, тъй като долният капак се сваля бързо и лесно, без използване на инструменти. Благодарение на това достъпът до SSD и слотовете за памет е възможен само с няколко стъпки.

Ако се присъединят към програмата ROG Elite, купувачите на този лаптоп получават много точки, които могат да бъдат разменени за ценни подаръци.

Снимка: ASUS

Къде могат да бъдат закупени и на каква цена?

В допълнение към изброените модели, ASUS има и няколко други лаптопа в празничната си оферта. Можете да намерите цялата необходима информация, като кликнете ТУК.