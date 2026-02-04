Архитектурното студио Zaha Hadid Architects представи плановете си за най-голямото летище в Африка - мащабен и футуристичен проект, който ще бъде изграден в пустинен район близо до столицата на Етиопия. Новото международно летище Bishoftu в момента е в процес на строителство южно от Адис Абеба и е поръчано от Ethiopian Airlines Group.

Вижте как трябва да изглежда летището >> >> >>

Комплексът ще заема площ от около 660 000 кв. метра и ще има необичайна Х-образна форма. Според архитектите този дизайн не е само визуален ефект, а има практическа функция, като улеснява ориентацията и придвижването на пътниците във вътрешността на терминала. Централна "гръбначна" ос ще свързва отделните съоръжения и ръкави за самолетите, с цел минимизиране на разстоянията при трансфер.

Китайският квартал на Заха Хадид
Виж още Китайският квартал на Заха Хадид

"Всеки от ръкавите на терминала включва уникална декорация и цветова палитра, отразяващи разнообразните региони на Етиопия", посочват от Zaha Hadid Architects. "Вдъхновени от Голямата рифтова долина, която преминава близо до Bishoftu, създадохме единна централна структура, която улеснява навигацията и прави прекачването между полетите по-интуитивно."

Проектът е планиран да отговаря на стандарта LEED Gold за устойчиво строителство. Летището ще използва естествена вентилация за поддържане на комфортна температура, както и полуотворени пространства и външни зони, които ще позволят на пътниците да се възползват от умерения климат в региона.

Лондонското летище "Хийтроу“ постави нов рекорд през 2025 г.
Виж още Лондонското летище "Хийтроу“ постави нов рекорд през 2025 г.

Строителството ще разчита на модулни технологии и на местно произведени материали. Дъждовната вода от пистите и прилежащата инфраструктура ще се събира и пренасочва към влажни зони за съхранение и повторна употреба. Предвидено е и инсталиране на соларни панели за собствено производство на енергия, както и използване на местни, устойчиви на засушаване растителни видове.

Очаква се първият етап на летището да бъде открит през 2030 г. Комплексът ще се изгражда поетапно и в крайния си вид ще може да обслужва до 110 милиона пътници годишно, като ще разполага с места за паркиране на 270 самолета.

ИЗБРАНО
Шефът на БТС: Продажбата на хижа "Петрохан" от бай Фидос преди 4 г. спря достъпа на туристите Днес
Шефът на БТС: Продажбата на хижа "Петрохан" от бай Фидос преди 4 г. спря достъпа на туристите
74493
Петият сезон на "Ергенът" стартира на 17 февруари Лайф
Петият сезон на "Ергенът" стартира на 17 февруари
4946
"Лудогорец" надигра "Левски" и за девети път е супершампион Корнер
"Лудогорец" надигра "Левски" и за девети път е супершампион
14471
Дават част от жп превозите на частната "Ивкони експрес" Бизнес
Дават част от жп превозите на частната "Ивкони експрес"
8065
Ангел с лицето на Мелони разбуни Рим: Скандал около реставрация в древна базилика Impressio
Ангел с лицето на Мелони разбуни Рим: Скандал около реставрация в древна базилика
5171
Ще има ли втори сезон на „Мертьой“ и защо HBO не бърза с отговора URBN
Ще има ли втори сезон на „Мертьой“ и защо HBO не бърза с отговора
1159
Какво прави Финландия най-щастливото място на Земята? Trip
Какво прави Финландия най-щастливото място на Земята?
789
Класически кейк "Батенберг" Вкусотии
Класически кейк "Батенберг"
1781
Те не търсят любов, а сродна душа: Кои са най-самотните зодиакални знаци? Zodiac
Те не търсят любов, а сродна душа: Кои са най-самотните зодиакални знаци?
1810
Прогноза за времето: Затопля се, но ще има и опасни явления Времето
Прогноза за времето: Затопля се, но ще има и опасни явления
441