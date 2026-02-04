947 Снимка: X-Universe

Архитектурното студио Zaha Hadid Architects представи плановете си за най-голямото летище в Африка - мащабен и футуристичен проект, който ще бъде изграден в пустинен район близо до столицата на Етиопия. Новото международно летище Bishoftu в момента е в процес на строителство южно от Адис Абеба и е поръчано от Ethiopian Airlines Group.

Вижте как трябва да изглежда летището >> >> >>

Комплексът ще заема площ от около 660 000 кв. метра и ще има необичайна Х-образна форма. Според архитектите този дизайн не е само визуален ефект, а има практическа функция, като улеснява ориентацията и придвижването на пътниците във вътрешността на терминала. Централна "гръбначна" ос ще свързва отделните съоръжения и ръкави за самолетите, с цел минимизиране на разстоянията при трансфер.

"Всеки от ръкавите на терминала включва уникална декорация и цветова палитра, отразяващи разнообразните региони на Етиопия", посочват от Zaha Hadid Architects. "Вдъхновени от Голямата рифтова долина, която преминава близо до Bishoftu, създадохме единна централна структура, която улеснява навигацията и прави прекачването между полетите по-интуитивно."

Проектът е планиран да отговаря на стандарта LEED Gold за устойчиво строителство. Летището ще използва естествена вентилация за поддържане на комфортна температура, както и полуотворени пространства и външни зони, които ще позволят на пътниците да се възползват от умерения климат в региона.

Строителството ще разчита на модулни технологии и на местно произведени материали. Дъждовната вода от пистите и прилежащата инфраструктура ще се събира и пренасочва към влажни зони за съхранение и повторна употреба. Предвидено е и инсталиране на соларни панели за собствено производство на енергия, както и използване на местни, устойчиви на засушаване растителни видове.

Очаква се първият етап на летището да бъде открит през 2030 г. Комплексът ще се изгражда поетапно и в крайния си вид ще може да обслужва до 110 милиона пътници годишно, като ще разполага с места за паркиране на 270 самолета.

