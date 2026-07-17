Новата композиция ще се движи в щата Харяна и е част от плана за по-чист транспорт

3493 Снимка: БТА

Индия въведе в експлоатация първия си водороден влак, разработен и произведен изцяло в страната, съобщи AP, цитирана от БТА. Проектът е част от усилията на правителството за разширяване на използването на чисти енергийни технологии в железопътния транспорт.

Новата композиция ще обслужва маршрут в северния индийски щат Харяна. Влакът разполага с два моторни вагона с водородно задвижване и осем пътнически вагона. Той може да развива скорост до 75 км/ч и да превозва около 2600 пътници, съобщиха от индийските железници.

Премиерът на Индия Нарендра Моди представи официално влака на гарата в град Джинд. Композицията носи името "НаМо Грийн Рейл" (NaMo Green Rail), като названието е свързано със съкращението от името на министър-председателя. "Това е важен ден по пътя към самостоятелна Индия и устойчивото развитие", заяви Моди в публикация в социалната мрежа X.

Пускането на влака е част от пилотен проект, който включва и изграждане на необходимата инфраструктура за съхранение на водород и зареждане с гориво. Чрез него индийските власти ще оценят възможностите за по-широко използване на технологията в железопътната мрежа на страната.

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Снимка: БТА

Водородните влакове използват горивни клетки, които произвеждат електроенергия чрез реакция между водород и кислород. При този процес единственият пряк отпадъчен продукт е водна пара, което ги прави по-екологична алтернатива на дизеловите влакове, особено по линии без електрификация.

Индия развива проекта като част от националната си стратегия за производство и използване на зелен водород и намаляване на въглеродните емисии. Страната си е поставила цел да постигне въглеродна неутралност до 2070 г., а железниците проучват възможностите постепенно да заменят дизеловите композиции с водородни по определени маршрути.

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