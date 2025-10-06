Китай изпраща кучета-роботи на Луната
Китай обучава роботизирани кучета за мисии на Луната, които ще подпомагат бъдещите пилотирани експедиции. Изследователи от Пекинския университет са тествали два модела роботи, създадени да събират данни под повърхността на Луната. Експериментите са проведени в лавова пещера, която пресъздава условията на лунната среда.
Единият робот, вдъхновен от мравояд, е многофункционален, докато вторият, по модел на саламандра, е предназначен за разузнавателни мисии. И двата робота успешно са се придвижвали самостоятелно и са генерирали пространствени данни.
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и да създаде Международна лунна изследователска станция до 2035 г.