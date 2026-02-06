Китайски учени твърдят, че са създали изключително мощно микровълново оръжие с насочена енергия, което потенциално може да нарушава работата на сателити и електроника в ниска околоземна орбита. Системата, обозначена като TPG1000Cs, според публикувана информация е способна да излъчва микровълнови импулси с мощност до 20 гигавата в продължение на до една минута - значително повече от съществуващите технологии, които обикновено работят с импулси от само няколко секунди.

Особено внимание в медиите привлича потенциалната ѝ способност за въздействие върху обекти в ниска орбита. На фона на плановете сателитите Starlink да оперират по-близо до Земята с цел избягване на космически отпадъци, подобно оръжие теоретично би могло да бъде използвано срещу сателитната комуникационна мрежа на SpaceX.

Разработката е дело на екип, ръководен от Ван Ган, в Ключовата лаборатория по високoмощни микровълнови технологии към Северозападния институт по ядрени технологии (NINT) в Сиан, провинция Шанси. Според наличните данни системата е с размерите на малък камион и представлява сериозен технологичен пробив в областта на оръжията с насочена енергия, способни да нарушават или унищожават електроника и сателити в ниска околоземна орбита.

TPG1000Cs е описвано като първото в света компактно високoмощно микровълново оръжие. С дължина около 4 метра и тегло приблизително 5 тона, то е значително по-малко от досегашните системи и може да бъде монтирано на камиони, кораби, самолети или дори на сателити.

Информацията за системата се базира на данни, за които се твърди, че са публикувани в научното списание High Power Laser and Particle Beams, въпреки че конкретната научна публикация не е лесно откриваема. Това не е необичайно за разработки в сферата на военните технологии, особено когато става дума за институции, свързани с държавата.

Ако твърденията се потвърдят, TPG1000Cs значително превъзхожда други китайски микровълнови системи, като Hurricane-3000, и според авторите на изследването е по-напреднала от всички аналогични разработки в САЩ. Учените посочват, че оръжието може да излъчи до 3000 високоенергийни импулса в рамките на една сесия и че по време на тестове вече са били реализирани над 200 000 импулса, като системата е показала стабилна и надеждна работа.

Изследването е публикувано в списанието High Power Laser and Particle Beams, според наличната информация.

