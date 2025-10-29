9810 Снимка: AP/БТА

Руският президент Владимир Путин обяви, че на 28 октомври са проведени успешни изпитания на подводния безпилотен апарат "Посейдон", съобщава ТАСС.

"Вчера проведохме още едно изпитание на един перспективен комплекс - подводния безпилотен апарат "Посейдон", също с ядрена енергийна установка. Това е огромен успех", заяви президентът на РФ.

Путин уточни, че за първи път е постигнат ключов етап - след изстрелването от подводница-носител е била успешно задействана ядрената енергийна установка на апарата. По думите му, "Посейдон" не може да бъде прехванат със съществуващите към момента средства.

"Посейдон" е въоръжен с ядрена бойна глава. Държавният глава подчерта, че мощността му значително надвишава тази на междуконтиненталната балистична ракета "Сармат".

"В света няма нищо подобно на "Посейдон" по отношение на скоростта и дълбочината на движение. Малко вероятно е друг подобен подводен апарат да се появи в близко бъдеще", допълни той.

"Посейдон" бе представен от Путин през март 2018 година. Разработката ѝ датира поне от началото на предното десетилетие, като първият известен тест е от 2016 година.

По същество оръжието прилича повече на безпилотна подводница, отколкото на торпедо. Счета се, че то е дълго около 20 метра, има диаметър от 2 метра и е с далекобойност от 10 000 км.

Максималната дълбочина на потопяване е 1000 метра, а максималната скорост е 185 км/ч. Необходимата за това енергия се добива от ядрен реактор с мощност 15 мегавата.

Твърди се, че високата автономност на "Посейдон" е възможна благодарение на система с изкуствен интелект.

Бойната глава е с мощност от 100 мегатона, което е два пъти по-мощно от най-мощната водородна бомба взривявана в историята - "Цар бомба".

Според Пентагона руснаците не са се задоволили с тази мощност, а са модифицирали ядрения заряд с изотопа Кобалт-60, който да направи радиацията много по-силна и дълготрайна.

Тези твърдения се приемат противоречиво, като други заявяват, че бойна глава на оръжието може би е 2 мегатона, което отново е значително повече от бойните глави на "Сармат", които са най-много 750 килотона.

"Руското "суперторпедо" е предназначено за унищожаване на големите градски единици, разположени по американското крайбрежие, както и за постоянно радиоактивно замърсяване, след което животът би бил невъзможен", коментира американския военен експерт Кайл Мизоками за портала Jalopnik, цитиран от РИА "Новости".

Мизоками посочва, че "Посейдон" няма да бъде стратегическо оръжие на първия удар. За разлика от междуконтиненталните балистични ракети, които могат да достигнат целите си на територията на САЩ за интервал от време, който се измерва в минути, "Посейдон" би имал нужда от часове и дори дни, за да стигне до целта си. Затова "Посейдон" не е предназначен за атака, а по-скоро за оръжие, което предупреждава за ужасно възмездие.

Според американския експерт руското суперторпедо се разглежда в йерархията като оръжие за вторичен удар. Неговата основна задача е силно психологическо въздействие върху потенциалния враг, тъй като в случай на нападение срещу Русия може да последва неудържим ядрен апокалипсис с невероятни последствия. Градове, като Ню Йорк, Лос Анджелис, Сан Франциско, Маями, Балтимор, Сан Диего, Сиатъл и дори Вашингтон могат да бъдат залети от радиоактивно цунами.

Русия планира да построи около 30 бройки от "Посейдон", които вероятно ще бъдат използвани със специално модифицирани ядрени подводници от клас "Антей".

Тестът от 28 октомври е показал, че оръжието може да разчита на своя ядрен реактор, като това му дава неограничено време, което да прекара в океана. Миналата седмица Русия тества друго ново супероръжие - ракетата с ядрен двигател "Буревестник".

