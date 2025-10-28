Работна седмица от три или четири дни е постижима цел в рамките на следващите пет години. Тази смела прогноза направи основателят и главен изпълнителен директор на Zoom Ерик Юан по време на конференцията TechCrunch Disrupt 2025.

Според него ключът към тази трансформация е масовото навлизане на асистенти с изкуствен интелект (AI), включително така наречените "дигитални двойници" - AI аватари, които могат да говорят и да действат от името на потребителя.

Юан разкри, че вече е използвал своя дигитален двойник по време на разговор с инвеститори, за да демонстрира потенциала на технологията да "разшири границите на комуникацията". Той подчерта, че компанията му инвестира приоритетно в развитието на AI, описвайки стратегията си с думите: "AI, AI и пак AI".

В основата на визията му е идеята AI да поеме голяма част от рутинните задачи. Юан даде пример с водене на преговори за сключване на договор. Вместо двама мениджъри да прекарват часове в разговор, те биха могли да изпратят своите дигитални двойници, които да изработят предварителния план. По същия начин изкуственият интелект ще може да управлява електронната поща, като филтрира важните съобщения и подготвя отговори, както и да се интегрира с други инструменти за съвместна работа като дигитални бели дъски и документи.

"Днес трябва ръчно да се фокусирам върху всички тези продукти, за да си свърша работата. В бъдеще AI ще помага", обясни Юан. "Постигайки това, вече няма да има нужда да работим пет дни в седмицата. Целта е след пет години те да бъдат три или четири", заключи той.

