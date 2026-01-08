С действията си компанията има за цел да подобри писането, да обобщава информация, скрита в пощата, и да предлага ежедневни списъци със задачи

Технологичният гигант "Гугъл" (Google) внедрява все повече изкуствен интелект в електронната си поща "Джимейл" (Gmail) в опит да я превърне в личен асистент, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

С действията си компанията има за цел да подобри писането, да обобщава информация, скрита в пощата, и да предлага ежедневни списъци със задачи. Новите функции бяха обявени днес и могат да се окажат повратен момент за услугата, която преди близо 22 години промени начина, по който хората използват електронна поща.

Първоначално новите възможности с изкуствен интелект ще бъдат достъпни само на английски език и в САЩ, но компанията обещава постепенно да ги разшири и към други държави и езици.

Най-широко достъпният инструмент ще бъде опцията "Помогни ми да пиша" (Help Me Write), която се учи от стила на потребителя и предлага персонализирани подобрения на имейли в реално време. Абонатите на платените услуги "Про" (Pro) и "Ултра" (Ultra) ще получат и разширено търсене в "Джимейл", позволяващо разговорни въпроси.

Освен това "Гугъл" започва тестове на функцията "ЕйАй Инбокс"(AI Inbox), която автоматично преглежда входящата поща и предлага списъци със задачи и теми за внимание. Всички нови инструменти са базирани на най-новия модел с изкуствен интелект "Джеминай 3" (Gemini 3), който вече е интегриран в търсачката на компанията и предизвика сериозен отзвук в индустрията.

Въпреки потенциала, внедряването на повече изкуствен интелект крие и рискове - от възможни грешки и подвеждаща информация до опасения за поверителността, тъй като технологията анализира съдържанието на пощата.

"Гугъл" уверява, че данните, събирани от "Джимейл", няма да се използват за обучение на моделите, а специални инженерни мерки ще защитават личната информация на потребителите. С въвеждането на повече изкуствен интелект "Гугъл" обещава, че нито едно от анализираните от технологията съдържание няма да бъде използвано за обучение на моделите, които помагат на "Джеминай" (Gemini) да се обучава. Базираната в Калифорния компания твърди, че е изградила и "инженерна бариера за поверителност", за да обедини цялата информация във входящите кутии и да гарантира сигурността на данните от неправомерен достъп.

