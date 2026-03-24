Учени от СУ откриха една от първите екзопланети за 2026 година

Български учени откриха нова екзопланета от тип свръхземя около звездата GJ 1137. Резултатите са публикувани в престижното научно списание Astronomy & Astrophysics.

Откритието е дело на екипа към проекта EXO-RESTART към катедра "Астрономия" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Водещ автор на изследването е Деница Стоева.

Новата планета, обозначена като GJ 1137c, се намира на около 91 светлинни години от Земята и обикаля около звезда, известна още като Макондо - име, вдъхновено от романа "Сто години самота" на Габриел Гарсия Маркес. Звездата е по-малка и по-хладна от Слънцето и се намира в съзвездието Помпа.

Екзопланетата е с маса над пет пъти по-голяма от тази на Земята и обикаля звездата си за 9,4 дни. Тя попада в категорията "свръхземи" - планети, по-големи от Земята, но значително по-малки от Нептун, без аналог в нашата Слънчева система.

Откритието е направено чрез анализ на дългосрочни наблюдения на звездата, събирани в периода 2004-2017 г. с инструмента HARPS, разположен в Европейска южна обсерватория в Ла Сия, Чили. Екипът е разполагал с общо 140 прецизни измервания на лъчевите скорости.

Освен новата планета, учените са прецизирали и параметрите на вече известната GJ 1137b. Нейната маса е коригирана от 0,37 на 0,45 маси на Юпитер - около 20% повече от предишните оценки. GJ 1137b е категоризирана като "топъл Сатурн" и също няма аналог в нашата Слънчева система.

Изследването подчертава и ролята на звездната активност при откриването на екзопланети. Данните показват, че дългопериодични магнитни цикли, подобни на тези на Слънцето, се наблюдават и при други звезди, което може да затрудни откриването на планети.

"Наличието на голямото количество данни, покриващи 13 последователни години, ни позволи успешно да разграничим "пулса" на звездата от сигналите, причинени от екзопланети", обяснява Деница Стоева.

"Подробното моделиране на лъчевите скорости заедно със звездната активност разкри сигнала на новата свръхземя и ни предпази от погрешното интерпретиране на звездния цикъл като юпитерова планета", допълва Атанас Стефанов.

Проектът EXO-RESTART се ръководи от Трифон Трифонов и е финансиран от Фонд "Научни изследвания" по националната програма ВИХРЕН-2021.

Откритието е важна стъпка в изследването на екзопланетите и подчертава значимия принос на българските учени в една от най-динамично развиващите се области на съвременната астрономия.

