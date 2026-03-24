Български учени откриха нова екзопланета от тип свръхземя около звездата GJ 1137. Резултатите са публикувани в престижното научно списание Astronomy & Astrophysics.

Добрата новина

Откритието е дело на екипа към проекта EXO-RESTART към катедра "Астрономия" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Водещ автор на изследването е Деница Стоева.

Новата планета, обозначена като GJ 1137c, се намира на около 91 светлинни години от Земята и обикаля около звезда, известна още като Макондо - име, вдъхновено от романа "Сто години самота" на Габриел Гарсия Маркес. Звездата е по-малка и по-хладна от Слънцето и се намира в съзвездието Помпа.

Екзопланетата е с маса над пет пъти по-голяма от тази на Земята и обикаля звездата си за 9,4 дни. Тя попада в категорията "свръхземи" - планети, по-големи от Земята, но значително по-малки от Нептун, без аналог в нашата Слънчева система.

Откритието е направено чрез анализ на дългосрочни наблюдения на звездата, събирани в периода 2004-2017 г. с инструмента HARPS, разположен в Европейска южна обсерватория в Ла Сия, Чили. Екипът е разполагал с общо 140 прецизни измервания на лъчевите скорости.

Освен новата планета, учените са прецизирали и параметрите на вече известната GJ 1137b. Нейната маса е коригирана от 0,37 на 0,45 маси на Юпитер - около 20% повече от предишните оценки. GJ 1137b е категоризирана като "топъл Сатурн" и също няма аналог в нашата Слънчева система.

България става част от най-големия радиотелескоп в света
Виж още България става част от най-големия радиотелескоп в света

Изследването подчертава и ролята на звездната активност при откриването на екзопланети. Данните показват, че дългопериодични магнитни цикли, подобни на тези на Слънцето, се наблюдават и при други звезди, което може да затрудни откриването на планети.

"Наличието на голямото количество данни, покриващи 13 последователни години, ни позволи успешно да разграничим "пулса" на звездата от сигналите, причинени от екзопланети", обяснява Деница Стоева.

"Подробното моделиране на лъчевите скорости заедно със звездната активност разкри сигнала на новата свръхземя и ни предпази от погрешното интерпретиране на звездния цикъл като юпитерова планета", допълва Атанас Стефанов.

Проектът EXO-RESTART се ръководи от Трифон Трифонов и е финансиран от Фонд "Научни изследвания" по националната програма ВИХРЕН-2021.

Откритието е важна стъпка в изследването на екзопланетите и подчертава значимия принос на българските учени в една от най-динамично развиващите се области на съвременната астрономия.

Български учени разработиха повърхностни покрития и сплави за авиацията и космическите технологии
Виж още Български учени разработиха повърхностни покрития и сплави за авиацията и космическите технологии

ИЗБРАНО
Откриха жива стюардеса, излетяла със седалка от ударения самолет на "Ла Гуардия" (снимки) Днес
Откриха жива стюардеса, излетяла със седалка от ударения самолет на "Ла Гуардия" (снимки)
34136
Разделен ли е с гаджето волейболният национал Алекс Николов? Лайф
Разделен ли е с гаджето волейболният национал Алекс Николов?
9201
Бронзовата Лора стъпи на родна земя, десетки я посрещнаха с подаръци и овации Корнер
Бронзовата Лора стъпи на родна земя, десетки я посрещнаха с подаръци и овации
18219
САЩ установиха дъмпинг при внос на арматурна стомана от българска компания Бизнес
САЩ установиха дъмпинг при внос на арматурна стомана от българска компания
12508
Стефан Цанев: Мъртва е възрожденската мисия на българската интелигенция Impressio
Стефан Цанев: Мъртва е възрожденската мисия на българската интелигенция
2353
Ужасяващо пътуване: Пътници на British Airways прекараха 14 часа с труп на борда Trip
Ужасяващо пътуване: Пътници на British Airways прекараха 14 часа с труп на борда
2095
Кремообразен огретен Вкусотии
Кремообразен огретен
1012
Астролог: Жените от тези 3 зодии изпитват панически страх от остаряването Zodiac
Астролог: Жените от тези 3 зодии изпитват панически страх от остаряването
1449
"Изключително рядка" гореща вълна бие рекорди в югозападните щати на САЩ Времето
"Изключително рядка" гореща вълна бие рекорди в югозападните щати на САЩ
359