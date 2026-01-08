Анализирайки данни от марсохода "Чжужун", китайски геолози са установили, че преди 750 милиона години на повърхността на Червената планета все още е имало вода, предаде Синхуа.

Изследването на учени от Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките показва, че вода в сравнително голямо количество е съществувала на Марс няколкостотин милиона години по-дълго, отколкото се смяташе досега.

Ето как Китай засне Марс >> >> >>

Данните, получени от марсохода "Чжужун", показват, че мястото на кацането му е покрито с еднороден седиментен слой с дебелина 4 метра, под който има кратери.

"Еднаквата дебелина и непрекъснатостта на седиментния слой изключват възможността за вулканични изригвания или процеси, предизвикани от вятъра. Единственото разумно обяснение е, че по това време районът е бил във водна седиментна среда, подобна на плитко море или голямо езеро", казва водещият изследовател Лю Икъ.

По думите на учения направеният анализ показва, че преди 750 милиона години на мястото на кацане все още е съществувала постоянна водна активност.

Досега учените смятаха, че Марс е навлязъл в суха фаза преди около 3 милиарда години.

"Чжужун" кацна в южната част на равнината Утопия на Червената планета през май 2021 г. До май 2022 г. той измина 1921 метра по повърхността на Марс, събирайки множество научни данни.

Настоящото изследване, публикувано в сп. National Science Review, предоставя нова информация за по-доброто разбиране на климатичната еволюция, геоложките процеси и потенциалната обитаемост на Марс.

