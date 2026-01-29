Намалени цени за Microsoft Office 2021 и Windows 11
Изгодни оферти за доживотен MS Office и Windows 11
Готов ли е вашият компютър за ъпгрейд на продуктивността през 2026 г.? Независимо дали работите, играете игри или управлявате лични проекти, Microsoft Office 2021 и Windows 11 са инструментите, от които се нуждаете, за да извлечете максимума от своя компютър.
Само за ограничено време можете да закупите Microsoft Office 2021 и Windows 11 с доживотен лиценз, започвайки от едва 13€, в рамките на Godeal24 Super Sale!
В момента MS Office Professional 2021 е наличен само за 31.55€ (ред. цена 249€), като получавате доживотен достъп до пълен пакет от инструменти за продуктивност.
Какво включва Office 2021?
С Office 2021 получавате доживотен достъп до:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher и Access.
Пакетът е идеален за всичко - от подробни отчети и анализи до креативни презентации. Благодарение на интуитивния ribbon интерфейс работният процес е по-бърз и по-ефективен. Независимо дали форматирате документи или обработвате данни, Office 2021 е създаден за съвременните професионалисти.
За Mac потребители
Ако използвате Apple устройство, можете да получите MS Office 2021 Home and Business за Mac с доживотен лиценз само за 48.99€ (ред. цена 219€).
Не пропускайте тези изключителни оферти!
Използвайте специалния код за отстъпка "GG62" при покупка.
Подобрете работния си процес с MS Office пакети
(код за отстъпка "GG62")
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 31.55€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 48.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 81.95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 130.25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC - 25.05€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.99€
- MS Office 2024 Home and Business - 149.99€
- MS Project Professional 2024- 35.99 €
- MS Visio Professional 2024- 32.99 €
Можете също да вземете доживотен лиценз за Windows 11 Pro само за 13.55€ (Ред. 199€) с код "GG50". Тази операционна система е създадена с мисъл за съвременния професионалист, така че можете да сте спокойни, че ще получите по-добър работен процес благодарение на функции като модерен интерфейс, snap layouts, по-мощно търсене и подобрено гласово въвеждане. Тази революционна функция предоставя AI асистенция, която ви помага да останете организирани, да намирате отговори, да автоматизирате задачи и да повишавате общата продуктивност.
Ъпгрейднете компютъра си с оригинален Windows 11
(код за отстъпка "GG50")
Можете да получите доживотен лиценз за Windows 11 Pro само за 13.55€ (ред. цена 199€) с код "GG50".
Windows 11 е създаден за съвременния професионалист и предлага:
-
модерен и изчистен интерфейс
-
Snap Layouts за по-добра организация
-
по-мощно търсене
-
подобрено гласово въвеждане
-
AI асистенция за автоматизиране на задачи и повишаване на продуктивността
Налични Windows лицензи:
- Windows 11 Professional - 1 PC - 13.55€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 25.22€ (12.61€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.75€ (only 10.75€/Key)
- Windows 11 Home - 1 PC - 13.25€
- Windows 10 Professional - 1 PC - 8.65€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.86€ (only 7.43€/Key)
- Windows 10 Home - 1 PC - 8.61€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 - 14.99€
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 - 12.99€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 - 12.81€
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - 2 PCs - 19.99€
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - 9.14€
Спестете до 62% с готови пакети
(купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro - Bundle - 41.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle - 40.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro - Bundle - 37.21€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro - Bundle - 39.99€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro - Bundle - 31.64€
Wholesale оферти - ненадминати цени!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
Защо да изберете Godeal24?
В Godeal24 можете да спестите време и пари с изключително ниски цени за Microsoft лицензи, софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти.
-
Дигитална доставка - получавате софтуера по имейл в рамките на секунди
-
Trustpilot рейтинг: 98% Отличен
-
24/7 професионална техническа поддръжка
-
Доживотно следпродажбено обслужване
Godeal24 гарантира безпроблемна употреба на продуктите и пълна подкрепа след покупката.
Контакт: [email protected]
