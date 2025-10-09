1332 Снимка: FigureAI

Компанията Figure AI се готви да разкрие новия си хуманоиден робот Figure 03 в късните часове на днешния ден. Наскоро публикуван тийзър разкрива, че машината ще има нови текстилни покрития, наподобяващи плетени дрехи.

Въпреки че засега няма подробности за техническите подобрения, външният вид на робота подсказва, че тази версия е предназначена за домашна употреба.

Базираната в Калифорния компания вече е обявила планове да тества роботите си в реални домакински условия. Нейната собствена AI система, Helix, комбинира зрение, език и действия, за да се учи бързо и да изпълнява битови задачи — като зареждане на пералня, сортиране на пране и подреждане на съдове в съдомиялна.

Наред с домашния модел, Figure AI продължава да разработва индустриална версия на робота.

Основателят и изпълнителен директор Брет Адак съобщи, че Figure 02 вече работи пет месеца на производствената линия на BMW X3, като извършва задачи до 10 часа дневно, всеки ден.

Според него, това е първият случай в света, в който хуманоидни роботи се използват по този начин в автомобилно производство.

Визуално Figure 03 напомня на Neo Gamma — реалистичния хуманоиден робот на норвежката компания 1X, също предназначен за помощ в дома. Техният модел е изцяло облечен в бежово плетиво, което му придава по-домашен и приятен вид, за разлика от обичайния индустриален стил на повечето роботи.

Според 1X, решението за използване на плетиво има за цел да направи роботите по-дискретни и естетически съвместими с жилищните пространства.

Figure изпитва известни трудности в комерсиализирането на своите хуманоидни роботи. Засега китайските модели Walker S1 на UBTech и G1 на Unitree имат далеч повече поръчки, а една от причините за това е в пъти по-ниската цена.

През февруари 2024 г. Figure AI привлече 675 милиона долара рисков капитал от консорциум, включващ Джеф Безос, Microsoft, Nvidia, Intel, както и стартъп-финансиращите подразделения на Amazon и OpenAI.

През 2025 г. Figure прекрати сътрудничеството с OpenAI, отказвайки да използва изкуствения интелект на компанията.

На 15 март 2025 г. Figure AI откри производствената база BotQ, с капацитет да произвежда 12 000 хуманоидни роботи годишно, като планира постепенно да използва собствените си роботи за производството на нови роботи.

