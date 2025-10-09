Компанията Figure AI се готви да разкрие новия си хуманоиден робот Figure 03 в късните часове на днешния ден. Наскоро публикуван тийзър разкрива, че машината ще има нови текстилни покрития, наподобяващи плетени дрехи.

Въпреки че засега няма подробности за техническите подобрения, външният вид на робота подсказва, че тази версия е предназначена за домашна употреба.

Базираната в Калифорния компания вече е обявила планове да тества роботите си в реални домакински условия. Нейната собствена AI система, Helix, комбинира зрение, език и действия, за да се учи бързо и да изпълнява битови задачи — като зареждане на пералня, сортиране на пране и подреждане на съдове в съдомиялна.

Наред с домашния модел, Figure AI продължава да разработва индустриална версия на робота.

Основателят и изпълнителен директор Брет Адак съобщи, че Figure 02 вече работи пет месеца на производствената линия на BMW X3, като извършва задачи до 10 часа дневно, всеки ден.

Според него, това е първият случай в света, в който хуманоидни роботи се използват по този начин в автомобилно производство.

Визуално Figure 03 напомня на Neo Gamma — реалистичния хуманоиден робот на норвежката компания 1X, също предназначен за помощ в дома. Техният модел е изцяло облечен в бежово плетиво, което му придава по-домашен и приятен вид, за разлика от обичайния индустриален стил на повечето роботи.

Според 1X, решението за използване на плетиво има за цел да направи роботите по-дискретни и естетически съвместими с жилищните пространства.

Figure изпитва известни трудности в комерсиализирането на своите хуманоидни роботи. Засега китайските модели Walker S1 на UBTech и G1 на Unitree имат далеч повече поръчки, а една от причините за това е в пъти по-ниската цена.

През февруари 2024 г. Figure AI привлече 675 милиона долара рисков капитал от консорциум, включващ Джеф Безос, Microsoft, Nvidia, Intel, както и стартъп-финансиращите подразделения на Amazon и OpenAI.

През 2025 г. Figure прекрати сътрудничеството с OpenAI, отказвайки да използва изкуствения интелект на компанията.

На 15 март 2025 г. Figure AI откри производствената база BotQ, с капацитет да произвежда 12 000 хуманоидни роботи годишно, като планира постепенно да използва собствените си роботи за производството на нови роботи.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30103
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21407
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5421
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9032
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3809
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1859
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3670
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1820