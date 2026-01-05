Големият адронен колайдер (LHC) ще бъде временно спрян за продължителен период, тъй като започва мащабна модернизация, а учените вече обсъждат и дългосрочното бъдеще на най-известния ускорител на частици в света. Въпреки паузата, научната работа около събраните данни ще продължи активно.

Разположен в 27-километров подземен тунел на границата между Швейцария и Франция, Големият адронен колайдер е създаден, за да възпроизвежда екстремните условия във Вселената непосредствено след Големия взрив. Именно с негова помощ през 2012 г. бе открит бозонът на Хигс - фундаментална частица, отговорна за масата на останалите елементарни частици.

От юни инженерите ще започнат сериозно обновяване на съоръжението в рамките на проекта High-Luminosity LHC. Целта е ускорителят да извършва до десет пъти повече сблъсъци на частици, което ще позволи значително повече експерименти и по-богат научен добив. Модернизацията ще продължи около пет години, а ЦЕРН не очаква обновеният колайдер да заработи отново преди средата на 2030 г.

Новият генерален директор на ЦЕРН Марк Томсън подчерта, че спирането на машината не означава застой в науката. По думите му са натрупани огромни количества данни, които физиците ще анализират през целия период на пауза, като научните резултати ще продължат да се публикуват.

Паралелно с модернизацията ЦЕРН планира и евентуалния наследник на LHC - проекта Future Circular Collider (FCC). Предложението предвижда изграждането на още по-голям ускорител с обиколка около 90 километра. Първият етап, насочен към сблъсъци между електрони и позитрони, е планиран за края на 40-те години на века, а по-късно - през 70-те години - съоръжението би могло да ускори и протони до рекордни енергии.

Бъдещето на FCC обаче остава несигурно заради очакваната му цена от близо 19 милиарда долара и дебатите дали гигантските ускорители са най-добрият инструмент за изследване на тъмната материя и тъмната енергия. Въпреки това Марк Томсън е категоричен, че големите ускорители остават ключови за разбирането на Вселената и че "това не е моментът науката да се отказва".

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24564
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9274
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6955
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3236
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8139
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6478
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11187