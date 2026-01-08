Илон Мъск отново привлече вниманието на технологичния свят с провокативно изказване - този път по адрес на полупроводниковата индустрия. В интервю за Moonshots ръководителят на Tesla и SpaceX заяви, че съвременните чип фабрики и техните чисти помещения (cleanrooms) са изградени по грешен начин.

Мъск дори направи необичаен облог: ако Tesla изгради собствена фабрика, способна да произвежда 2-нанометрови чипове, той обещава, че ще яде чийзбургер и ще пуши пура вътре в самата фабрика.

"Проблемът не е в чистите стаи, а в начина, по който се използват", заявява милиардерът.

Според Мъск, индустрията прекалено много разчита на поддържането на стерилна среда в целите чисти помещения, вместо да се съсредоточи върху пълната изолация на силициевите пластини (wafer-и) по време на целия производствен процес.

"Пластините трябва просто да бъдат изолирани през цялото време", обясни той, намеквайки, че при правилен дизайн човешкото присъствие не би трябвало да е проблем - дори и с чийзбургер в ръка.

Какво всъщност представлява една модерна фабрика за чипове?

В реалността съвременните полупроводникови фабрики са изключително сложни съоръжения. Те включват:

  • Ултра-чисти производствени помещения, в които се обработват силициевите пластини
  • Подфабрични нива с вакуумни помпи, газови системи и отвеждане на отпадъци
  • Сервизни коридори за поддръжка на оборудването
  • Централизирана химическа и отпадъчна инфраструктура
  • Офисни и контролни зони за инженери и администрация

Чистите помещения всъщност са "сгради в сградата", напълно изолирани от останалите части на фабриката.

Нивото на чистота в cleanroom средите се определя по ISO стандарти, които ограничават броя на праховите частици във въздуха. Например, ISO Class 1 е максимум до 10 частици на кубичен метър с големина по-малка от до 0,1 микрометра (десетна милионна част от метъра). Следват ISO Class 2 с до 100 такива частици на кубичен метър и ISO Class 3 с до 1 000 частици.

Най-критичните процеси, като EUV литография и формиране на транзисторни гейтове, се извършват именно в ISO Class 1 и 2 среди.

За сравнение, само едно човешко издишване отделя милиони частици, заедно с влага и органични замърсители. Пушенето или яденето в подобна среда би внесло милиарди частици, което може да повреди изключително чувствителни системи като EUV огледалата и химическите процеси във фабриката.

Поради това яденето и пушенето са строго забранени не само в чистите помещения, но и в останалите производствени зони - както поради замърсяване, така и поради безопасност.

Но изграждането на толкова стерилна среда и поддържането ѝ е скъпо начинание.

Това не е първият път, в който Мъск критикува полупроводниковата индустрия. Въпреки че неведнъж е хвалил партньори като TSMC и Samsung Foundry, той често изразява недоволство от бавните темпове на изграждане на нови фабрики и недостатъчния производствен капацитет - фактори, които според него спъват развитието на AI проектите на xAI и Tesla.

Макар Мъск да е споменавал възможността Tesla да изгради собствена фабрика, експерти са скептични. Производството на чипове в най-модерните технологични възли е изключително сложно, скъпо и изисква десетилетия натрупан опит - нещо, което дори гиганти като Intel, TSMC и Samsung постигат с огромни усилия.

Макар идеята за преосмисляне на дизайна на фабриките да звучи интригуващо, реалността на съвременното чип производство показва, че чистите помещения остават абсолютно критични. А възможността някой да пуши пура в 2nm фабрика - поне засега - остава по-скоро в сферата на смелите, но нереалистични обещания.

