Японската компания има 9 години, за да превърне концепцията в готов за пазара продукт. Работещ прототип се очаква още през 2030 г.

Приди около година вниманието на технологичните медии беше привлечено от впечатляващо, но почти изцяло CGI видео, показващо необичаен концептуален проект - четирикрак роботизиран "кон", предназначен за яздене от човек. Концепцията на Kawasaki, наречена Corleo, демонстрираше способности, които изглеждаха повече като научна фантастика, отколкото като реална инженерна разработка.

Във видеото конят-робот се движеше уверено по скалист терен, прескачаше ледени цепнатини, прекосяваше заснежени пейзажи и навлизаше в тъмни гори през нощта - всичко това, докато носи възрастен ездач на гърба си. Енергията за задвижването идваше от водородна горивна клетка. Мнозина определиха, че проектът може да се реализира след средата на века, ако до там изобщо се стигне.

Скептицизмът обаче получи нов обрат. Според информация на New Atlas, Kawasaki официално е обявила, че започва реална работа по превръщането на Corleo в действащ продукт - и то десетилетия по-рано от първоначално обявения срок.

Компанията създава специализиран екип, наречен "Safe Adventure Business Development Team", чиято цел е да разработи функциониращ прототип, който да бъде представен на Expo 2030 в Рияд, Саудитска Арабия. Ако графикът бъде спазен, Kawasaki се надява да пусне Corleo в търговска продажба около 2035 г.

По думите на компанията, роботизираният "кон" не е предназначен само за търсачи на силни усещания. Kawasaki вижда потенциал Corleo да се използва и като средство за повишаване на безопасността в планински райони, като помогне за намаляване на инциденти и направи труднодостъпни терени по-достъпни за повече хора.

В допълнение, се разработва и симулатор за яздене, който ще позволява на потребителите да изпробват усещането от управлението на четирикракото превозно средство още преди то да стане масово достъпно.

Въпреки ентусиазма, остават сериозни въпроси. Постигането на подвижността и стабилността, показани в първоначалното CGI видео, представлява изключително сложен инженерeн проблем. Все още не е ясно какви реални способности ще има прототипът през 2030 г., нито доколко той ще се доближава до амбициозната визия на компанията.

Все пак проектът не изглежда напълно фантастичен на фона на последните развития в роботиката. През последните години се наблюдава значителен напредък както при хуманоидните, така и при четирикраките роботи. Днес такива машини вече могат да танцуват, да готвят, да участват в бойни спортове и най-важното в конкретния случай - да се придвижват стабилно по неравен терен и дори да пасат стада.

Макар скептицизмът да е напълно оправдан, перспективата за бъдеще, в което човек може да "язди" роботизиран кон през диви пейзажи - подобно на героинята Алой от поредицата Horizon - със сигурност разпалва въображението.

