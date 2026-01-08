1550 Снимка: iStock by Getty Images

Пекин е наредил на водещи китайски технологични компании временно да замразят плановете си за закупуване на графичните ускорители Nvidia H200, съобщават източници, цитирани от The Information. Мярката не се разглежда като постоянна забрана, а по-скоро като пауза, докато централното правителство реши как да позволи вноса на модерни чипове, без това да подкопае дългосрочната стратегия за развитие на собствената китайска полупроводникова индустрия.

В началото на миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри износа на H200 към Китай, но при условие, че Nvidia плаща 25% такса за всеки GPU, изнасян за китайския пазар. Макар H200 да е чип от предишното поколение - след появата на новата Blackwell AI архитектура - той остава изключително привлекателен за китайските компании.

Местните производители все още не могат да предложат реален еквивалент. Китайските власти твърдят, че домашните чипове вече могат да се конкурират с Nvidia H20 и RTX Pro 6000D, но тези модели изостават значително както от Blackwell, така и от пълнофункционалните Hopper AI GPU, които вече получиха разрешение за износ.

Макар заповедта за временно изчакване да изглежда внезапна, Пекин всъщност води разговори с големите си технологични компании още от момента, в който Тръмп отмени забраната за H200. Въпреки това някои производители на сървъри вече са направили неотменими и невъзстановими поръчки към Nvidia.

По данни от индустрията компанията подготвя доставка от около 82 000 броя H200, които се очаква да пристигнат в Китай до средата на февруари 2026 г. Това показва колко силно е търсенето - дотолкова, че част от компаниите са готови да поемат риска, докато правителството все още оформя окончателната си позиция.

Основният проблем пред Китайската комунистическа партия е как да подкрепя местните производители на чипове, без да забави развитието на изкуствения интелект. Въпреки напредъка в производството на полупроводници, най-новите китайски чипове все още не достигат производителността на дори предишното поколение видеоускорители на Nvidia.

Една от обсъжданите възможности е компаниите, които внасят чуждестранни чипове, да бъдат задължени да купуват определено съотношение - или дори равен брой - местно произведени процесори. В такъв сценарий китайските чипове биха се използвали за по-леки задачи като inferencing, докато по-мощните H200 ще бъдат запазени за обучение на AI модели.

Докато Пекин не обяви официално решение, китайските технологични компании остават в състояние на изчакване - без яснота дали ще им бъде разрешено да купуват чипове Nvidia и в какви количества.

Ситуацията ясно показва напрежението между геополитиката, индустриалната политика и реалните нужди на AI сектора. За Китай изборът не е лесен - или временно да разчита на чужди технологии, за да не изостане в глобалната надпревара за изкуствен интелект, или да рискува забавяне в името на стратегическата технологична независимост.

