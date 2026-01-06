На изложението CES 2026 Nvidia представи Alpamayo - ново семейство от отворени AI модели, симулационни инструменти и набори от данни, създадени да помогнат на автономните автомобили да вземат решения в сложни и редки пътни ситуации. Компанията обяви и старта на Rubin - новата си изчислителна архитектура, която ще бъде в основата на следващото поколение AI инфраструктура.

Според главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг Alpamayo бележи "ChatGPT момента за физическия AI", при който хуманоидните роботи и машините започват не само да възприемат средата, но и да разсъждават и обясняват действията си в реалния свят.

В основата на платформата стои моделът Alpamayo 1 - 10-милиарден параметричен vision-language-action модел, който използва логическо разсъждение, за да се справя със сложни сценарии, като например движение при неработещи светофари, дори без предварителен опит.

Alpamayo е с отворен код и е достъпен чрез Hugging Face, като разработчиците могат да го адаптират в по-леки версии, да го използват за обучение на системи за автономно шофиране или за създаване на инструменти за автоматично етикетиране и оценка на решенията на автомобила.

Nvidia пуска и отворен набор от данни с над 1700 часа реални записи от шофиране, както и AlpaSim - симулационна платформа с отворен код за тестване на автономни системи в реалистични условия.

Паралелно с това Nvidia официално обяви Rubin - новата си AI хардуерна архитектура, която заменя Blackwell. Rubin вече е в серийно производство и предлага значителен скок в производителността и енергийната ефективност - до 3,5 пъти по-бързо обучение на модели и до 5 пъти по-бързо извеждане на резултати, с производителност до 50 петафлопа. Архитектурата включва нови GPU, CPU, подобрени връзки NVLink и решения за съхранение, насочени към нуждите на все по-сложните AI системи.

Rubin вече е планирана за използване от големи облачни доставчици и партньори като OpenAI, Anthropic и Amazon Web Services, както и в суперкомпютри от ново поколение.

Според Хуанг през следващите пет години между 3 и 4 трилиона долара ще бъдат инвестирани в AI инфраструктура - контекст, в който Nvidia ясно заявява амбицията си да остане водещият доставчик на технологии за изкуствен интелект.

