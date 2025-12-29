Nvidia придоби дял за 5 млрд. долара в Intel
Сделката е част от обявено по-рано споразумение и вече е одобрена от американските регулатори
Американската компания Nvidia съобщи официално, че е закупила акции на Intel на стойност 5 милиарда долара. Сделката представлява изпълнение на инвестиция, обявена още през септември, и се разглежда като важна финансова подкрепа за Intel след години на стратегически грешки и мащабни инвестиции в производствени мощности, които натовариха сериозно финансите на компанията.
Водещият производител на чипове за изкуствен интелект заяви през септември, че ще плати по 23,28 долара за акция от обикновения капитал на Intel. Според подадения документ Nvidia е придобила над 214,7 милиона акции на Intel на договорената цена чрез частно пласиране.
Инвестицията вече е получила зелена светлина от американските антимонополни органи. По-рано през декември Федералната търговска комисия на САЩ публикува уведомление, с което потвърди, че регулаторите са одобрили участието на Nvidia в капитала на Intel.
След новината акциите на Nvidia поевтиняха с около 1,3 процента в предварителната търговия, докато книжата на Intel останаха почти без промяна.