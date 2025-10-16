Китайската академия на науките съобщи за революционно откритие в борбата със стареенето. Учени са модифицирали генетично стволови клетки, които успешно са подмладили възрастни макаци. Изследването е публикувано в списание Cell и показва, че новият тип клетки може да подобри паметта, мозъчната функция и здравето на редица органи при възрастни животни.

Изследването стъпва върху действието на протеина FoxO3, наричан "ген на дълголетието". Той предпазва клетките от стрес и участва в процеси, свързани със забавяне на стареенето. Учените са създали сенесцентно-резистентни стволови клетки (SRCs) — модифицирани клетки с по-висока активност на FoxO3, които са по-устойчиви на възпаление и клетъчен стрес.

Макаци на възраст между 19 и 23 години (еквивалент на 60-70 човешки години) били третирани с тези клетки в продължение на почти година. Резултатите са впечатляващи: животните, получили SRCs, се представили значително по-добре в тестове за памет в сравнение с контролната група.

МРТ изследвания показали, че мозъците им запазват обема си и възстановяват връзките между ключови зони, включително префронталната кора — област, свързана с когнитивната функция и паметта.

Освен подобрения в мозъка, учените наблюдавали и подмладяване на множество органи, включително сърце, бели дробове, бъбреци и кости. Тестове показали намаляване на възпалението и броя на стареещите (сенесцентни) клетки, както и обрат на костната загуба, характерна за остеопороза.

Генетичният анализ потвърдил, че SRC лечението е подмладило над половината от изследваните тъкани, докато обикновените стволови клетки възстановявали около 30%.

По време на експериментите не са отчетени сериозни странични ефекти, като туморен растеж или имунно отхвърляне. 

Учените заявяват, че са необходими още тестове на терапията. Ако резултатите им отново се потвърдят, новият подход може да се превърне в пробивно лечение срещу стареенето и свързаните с него заболявания като Алцхаймер и остеопороза.

