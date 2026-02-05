164 Снимка: Cornell University

Изследователски екип от университета "Корнел" разработва технология за 3D принтиране на бетонни конструкции директно на морското дъно. Проектът получава финансиране от агенцията за напреднали разработки към Пентагона - DARPA. Целта е подводното строителство и ремонтът на океански съоръжения да станат по-бързи, по-евтини и по-безопасни. В сравнение с това, традиционните подходи са скъпоструващи, бавни и често нарушават морската екосистема, което досега се е приемало поради липсата на алтернатива.

Учените са получили безвъзмездна помощ от DARPA в размер на 1,4 млн. долара, както и набор от изисквания, които трябва да изпълнят, за да получат допълнително финансиране. Сред най-важните условия е използването на дънни отлагания като основен компонент в бетонната смес за подводен 3D печат. Така се повишава устойчивостта и едновременно с това се намалява логистичната тежест, тъй като строителството може да се извършва на място с минимални разходи за транспортиране на материали до отдалечената площадка.

Според екипа ключовият фактор за успех е справянето с отмиването на материала.

Основното предизвикателство при подводния 3D печат е, че циментовата смес се размива от водата, преди да успее да се втвърди. За да преодолеят това, учените оптимизират съотношението между вискозитета на материала и възможността той да се изпомпва ефективно. Както е изискала DARPA, бетонът е изграден предимно от морски седименти, взети от морското дъно. За проекта е адаптиран голям промишлен 3D принтер с маса около 2700 килограма, който преди това е използван за отпечатване на мащабни структури на сушата. В най-малка степен е било показано, че може да печата в плувен басейн, без самото устройство да бъде напълно потопено във водата.

Допълнителна трудност са създали сензорите за изображения, които не са могли да управляват надеждно печата в мътна вода. Затова екипът разработва нови сензорни системи, позволяващи прецизен контрол на процеса дори при изключително ниска видимост. Изпитанията са проведени в големи водни резервоари, където е демонстриран успешен подводен печат с минимално въздействие върху околната среда. Резултатите показват, че конструкции могат да се изграждат или ремонтират директно на място, без материалите да се издигат до повърхността и без да се налага участие на водолази.

Екипът на "Корнел" е сред шестте отбора, които участват в състезанието на DARPA. Надпреварата, планирана за март тази година, изисква всеки екип да отпечата подводна арка при стриктно спазване на зададени параметри. Успешното изпълнение на тези демонстрации ще потвърди потенциала на технологията за реални приложения в подводното строителство. Разработката вече се разглежда като важна стъпка към промяна на начините за изграждане и поддръжка на подводни съоръжения, включително основи за вятърни паркове, структури за подводни центрове за данни и друга инфраструктура.

