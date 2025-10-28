325 Снимка: Starcloud

Идеята космоса да се превърне в дом на изкуствения интелект е на път да се превърне в реалност. Скоро стартъп компанията Starcloud, част от инкубаторната програма NVIDIA Inception, ще изведе в орбита около Земята сателит, оборудван с изкуствен интелект.

Това е важна стъпка към крайната цел на компанията - създаването на най-съвременни центрове за данни в космоса. Подобно решение може да отговори на нарастващите предизвикателства пред изкуствения интелект, свързани с огромната консумация на енергия и нуждата от охлаждане на наземните центрове.

"В космоса разполагате с почти неограничена и евтина възобновяема енергия", коментира Филип Джонстън, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията от Редмънд, Вашингтон. "Единствената цена за околната среда ще бъде самото изстрелване. След това ще постигнем десетократно по-големи икономии на въглеродни емисии през живота на центъра за данни в сравнение със захранването му на Земята."

Предстоящото изстрелване на сателита на Starcloud, планирано за ноември, ще отбележи космическия дебют на графичния процесор NVIDIA H100. Това ще бъде първият случай, в който толкова модерен GPU от клас "център за данни" се озовава в космоса.

Очаква се 60-килограмовият сателит Starcloud-1, с размерите на малък хладилник, да предложи 100 пъти по-мощна изчислителна производителност в сравнение с всяка досегашна космическа мисия.

Вместо да разчитат на прясна вода за охлаждане чрез изпарителни кули, както правят много наземни центрове, космическите съоръжения на Starcloud ще използват вакуума на открития космос като безкраен радиатор за разсейване на топлината. Това ще спести значителни водни ресурси на Земята. Постоянното излагане на слънчева светлина в орбита пък означава практически неограничено захранване със слънчева енергия, елиминирайки нуждата от батерии или резервни мощности.

Един от първите практически сценарии за приложение е анализът на данни от наблюдението на Земята, които могат да се използват за откриване на видове култури или за прогнозиране на местни метеорологични условия. Обработката на данни в реално време директно в космоса предлага огромни предимства за критични ситуации като засичане на горски пожари или реакция при сигнали за бедствие. Извършването на изчисления на мястото, където се събират данните, позволява резултатите да се доставят почти мигновено, съкращавайки времето за реакция от часове на минути.

Според Джонстън, методите за наблюдение като радар със синтетична апертура (SAR) генерират огромни обеми данни - около 10 гигабайта в секунда. Обработката им в космоса би била изключително полезна при създаването на 3D карти с висока резолюция.

"Starcloud трябва да бъде конкурентоспособен на наземните центрове за данни, а графичните процесори на NVIDIA са най-производителните за обучение, фина настройка и обработка на AI модели", обяснява Джонстън избора на компанията.

https://x.com/i/status/1982794532396900554

Starcloud планира да използва в орбита и езиковия модел Gemma на Google, за да докаже, че дори големи езикови модели могат да работят в космоса. За бъдещи мисии компанията вече разглежда интеграцията на платформата NVIDIA Blackwell, от която се очаква до 10 пъти по-висока производителност в сравнение с настоящата архитектура NVIDIA Hopper.

Ако експериментът се окаже успешен, много компании могат да преминат към мащабиране. По този начин космосът може да се превърне в идеалната среда за разполагане на големи центрове за данни.

