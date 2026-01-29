За първи път в историята на Linux ядрото е изготвен официален план за действие в случай, че неговият създател и дългогодишен ръководител Линус Торвалдс се оттегли или внезапно стане недостъпен. Решението цели да осигури стабилност и приемственост за един от най-важните софтуерни проекти в света.

Линус Торвалдс е водещ поддържащ на Linux ядрото от създаването му през 1991 г. Самият той наскоро отбеляза, че общността "остарява и посивява", което засилва необходимостта от ясен механизъм за наследяване на лидерството.

Планът ще бъде активиран само ако няма плавен и доброволен преход. В такъв случай първата стъпка е назначаването на т.нар. Организатор - това ще бъде или последният организатор на срещата Maintainers Summit, или председателят на Техническия консултативен съвет на Linux Foundation (TAB).

Организаторът разполага със 72 часа, за да започне консултации с участниците от последната среща на основните поддържащи. Ако от последния Maintainers Summit са изминали повече от 15 месеца, TAB ще определи участниците в процеса. В рамките на две седмици групата трябва да постигне решение и да го обяви публично чрез пощенските списъци на общността.

Макар и без официален план Linux общността вероятно би се справила и сама, ситуацията е класически пример за т.нар. "bus factor" — броят хора, чиято загуба може да постави проекта в риск. В момента този показател за Linux ядрото е на практика нула, тъй като лидерството е силно концентрирано.

Въпреки това Торвалдс не изразява притеснение относно качеството на бъдещите поддържащи. По думите му "идват нови хора и след три години вече са водещи разработчици".

Засега Линус Торвалдс не е заявил намерение да се оттегля, но самото приемане на подобен план се разглежда като важна стъпка към дългосрочната устойчивост на Linux ядрото и намаляване на рисковете за проекта.

