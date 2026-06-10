Агенцията ще провери готовността на SpaceX и Blue Origin за мисии до Луната

1622 Снимка: NASA/Bill Stafford

НАСА обяви четиричленния екипаж на мисията "Артемида III". Агенцията разкри и нови подробности за полета, който остава планиран за края на 2027 година.

Командир на "Артемида III" ще бъде астронавтът на НАСА Ранди Бресник. Пилот ще бъде астронавтът на Европейската космическа агенция Лука Пармитано. В ролята на специалисти по мисията ще участват астронавтите на НАСА Андре Дъглас и Франк Рубио.

За разлика от първоначалната концепция, астронавтите няма да се отправят директно към Луната. Мисията ще премина изцяло в околоземна орбита - на около 460 километра над повърхността на Земята. "Артемида III" ще включва координирана поредица от изстрелвания на някои от най-мощните ракети в света и ще тества съвместната работа на различни космически системи.

В рамките на три дни екипажът ще трябва последователно да се прехвърли от космическия кораб Orion на лунния модул Blue Moon на Blue Origin и на космическия кораб Starship на SpaceX.

Операцията включва множество скачвания и разкачвания в орбита. Всеки етап трябва да бъде изпълнен без грешка. "Артемида III" е замислена като подготовка за първия пилотиран опит за кацане на Луната от повече от половин век, планиран за 2028 г.

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Успехът на програмата обаче зависи не само от НАСА, но и от готовността на нейните партньори.

Само преди дни ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира по време на изпитание. Взривът нанесе щети на стартовия комплекс 36 в Кейп Канаверал във Флорида и постави въпроси дали компанията ще успее да подготви системата навреме.

Старши вицепрезидентът на Blue Origin за лунните програми Джон Кулурис заяви, че разследването на инцидента и възстановяването на площадката напредват по план. По думите му компанията е уверена, че New Glenn ще бъде готова за "Артемида III".

Не по-малко предизвикателства има и пред SpaceX. Компанията на Илон Мъск все още разработва следващата версия на Starship, която трябва да бъде използвана в бъдещите лунни мисии. Новият вариант все още не е доказал напълно възможностите си в реални полети. Последният тест през май завърши с разрушаване на апарата след приводняване в Индийския океан.

SpaceX трябва да демонстрира и надеждно презареждане на Starship в космоса. Тази технология е сред ключовите елементи за бъдещи полети до Луната и отвъд нея.

НАСА вече доказа способностите на собствените си системи чрез успешния полет на Orion около Луната. Въпреки това бъдещето на "Артемида III" зависи от готовността на няколко различни космически системи, разработвани от отделни компании.

Какво знаем за астронавтите?

Командир на мисията ще бъде Ранди Бресник. Това ще бъде третият му космически полет. Той достига до Международната космическа станция за първи път през 2009 г. с космическата совалка "Атлантис" в рамките на мисията STS-129. По-късно лети със "Союз MС-05" от космодрума Байконур в Казахстан и изпълнява ролите на борден инженер на експедиция 52 и командир на експедиция 53.

Бресник е роден в Калифорния и завършва математика във военния колеж The Citadel. Избран е за астронавт на НАСА през 2004 г. Бивш полковник от Морската пехота на САЩ, той има над 7000 летателни часа на 95 различни типа летателни апарати. От 2018 г. ръководи разработването и изпитанията на системите, които ще бъдат използвани в програмата "Артемида".

Пилот на "Артемида III" ще бъде Лука Пармитано от Европейската космическа агенция. Това също ще бъде неговият трети космически полет. Пармитано става астронавт на ЕКА през 2009 г., а първата му мисия до Международната космическа станция е през 2013 г. със "Союз" от Байконур.

През 2019 г. той се завръща в орбита със "Союз MС-13" и поема командването на експедиция 61. Така става първият италианец и едва третият европеец, оглавил Международната космическа станция.

Пармитано има бакалавърска степен по политически науки от Университета "Федерико II" в Неапол и магистърска степен по инженерство на експериментални полетни изпитания от Висшия институт по аеронавтика и космос в Тулуза. Той е завършил Военновъздушната академия на Италия и е тестови пилот от 2007 г. Натрупал е над 2000 летателни часа на повече от 40 типа самолети.

Това е първият случай, в който астронавт на Европейската космическа агенция получава място в екипаж на мисия от програмата "Артемида".

Сред специалистите по мисията е Франк Рубио. За него това ще бъде втори космически полет. През септември 2022 г. той излита към Международната космическа станция със "Союз MС-22" и се завръща година по-късно.

Рубио поставя рекорд за най-дълъг непрекъснат престой на американски астронавт в Космоса с общо 371 дни в орбита. Той е избран за астронавт през 2017 г. Завършва Военната академия на САЩ през 1998 г., а по-късно получава докторска степен по медицина. В продължение на над 28 години служи в армията като пилот, лекар и астронавт.

Четвъртият член на екипажа е Андре Дъглас, за когото "Артемида III" ще бъде първата космическа мисия. Той е избран за астронавт през 2021 г. и вече участва в подготовката на "Артемида II" като резервен член на екипажа.

Дъглас е роден във Вирджиния и завършва машинно инженерство в Академията на бреговата охрана на САЩ. След това получава още четири следдипломни степени, включително докторска степен по системно инженерство от Университета "Джордж Вашингтон".

По време на службата си в бреговата охрана участва в операции по издирване и спасяване, морски спасителни мисии и борба с наркотрафика. По-късно работи в Лабораторията по приложна физика към Университета "Джонс Хопкинс", където разработва автономни системи, технологии за космически изследвания и подводни платформи.

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