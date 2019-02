11847 Снимка: thispersondoesnotexist.com

Подобрен алгоритъм на графичната компания Nvidia позволява генериране на изображения с помощта на невронна мрежа. В частност, софтуерът с отворен код StyleGAN синтезира реалистично изглеждащи лица на несъществуващи хора, предава technews.bg.

Всеки заинтересован от технологията може да тества нейната функционалност на уеб сайта This Person Does Not Exist, поддържан от разработчик на Uber. При влизане в сайта потребителят вижда компютърно генерирано лице, което се сменя при обновяване на страницата.

Работата на алгоритъма дава респектиращи резултати. В общия случай генерираните портрети не е лесно да бъдат разпознати като такива от пръв поглед, въпреки че малки детайли могат да "издадат" невронната мрежа. Но понякога изкуственият произход на изображението се вижда веднага.

За няколко дни от пускането си, алгоритъмът StyleGAN намери приложение и в други области освен генерирането на лица. С негова помощ се създават, например, изображения на котки. Тук обаче резултатите не са толкова добри, колкото при лицата на хора. Ефектът се влошава от водните знаци на снимките на котки, взети от фото-банки.

StyleGAN далеч не е първата разработка на Nvidia в компютърното генериране на изображения. По-рано компанията създаде невронна мрежа, способна да преобразува видеоклипове от един стил в друг, да забавя реалистично видеото и да добавя липсващи кадри.

Освен това графичната компания е разработила алгоритъм, който може да променя снимки и видео, като превръща зимата лято или деня в нощ, наред с редица други ефектни трансформации.