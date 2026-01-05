768 Снимка: Samsung

Samsung Electronics се готви за една от най-агресивните си години досега по отношение на изкуствения интелект. След като през миналата година компанията е доставила около 400 милиона смартфона и други устройства с интегриран AI асистент Google Gemini, през 2026 г. целта е този брой да бъде удвоен до впечатляващите 800 милиона. Това означава, че Galaxy AI ще достигне до безпрецедентно голяма аудитория в рамките на само една година.

Информацията идва от Tae-moon Roh, който през ноември миналата година беше назначен за един от двамата главни изпълнителни директори на Samsung Electronics. В интервю за Reuters той подчертава, че стратегията на компанията е да разшири функциите на изкуствения интелект възможно най-бързо върху всички свои устройства и услуги - от смартфони и таблети до телевизори и домакинска техника. Според него това ще ускори и разпространението на AI платформата на Google, която вече е дълбоко интегрирана в екосистемата Galaxy.

Samsung не крие амбициите си да си върне лидерството не само при смартфоните, но и в сегментите на телевизорите и умните домашни устройства. Целта е компанията да изпревари Apple поне по отношение на AI функционалностите, въпреки че според данни на Counterpoint Research Apple вероятно ще остане най-големият доставчик на смартфони в края на 2025 г. Именно изкуственият интелект е зоната, в която Samsung вижда възможност за стратегическо предимство.

Новата версия на Google Gemini, представена през ноември, постави платформата на водещи позиции по редица критерии и принуди конкуренцията да реагира. В отговор OpenAI концентрира усилията си върху ускорено развитие на ChatGPT, като в рамките на седмици представи версия 5.2 след обявен вътрешен "червен код" за спешност. Тази надпревара ясно показва колко решаваща роля играе AI в бъдещето на потребителската електроника.

От страна на потребителите интересът също расте. По данни на Samsung осведомеността за възможностите на Galaxy AI е скочила от 30% на 80% само за една година. Най-често използваните функции в момента са търсенето на информация с помощта на AI, редактирането на съдържание, преводът на съобщения и обобщаването на текстове. Ръководството на компанията е убедено, че дори настоящите ограничения на технологията няма да попречат в следващите шест до дванадесет месеца приложението ѝ да се разшири значително.

