В края на 2025 г. глобалната екосистема на полупроводници е изправена пред безпрецедентен недостиг на чипове оперативна памет, като динамичните памети с произволен достъп (DRAM) и флашпамети (NAND), който може да продължи и през цялата 2026 г. Цените на чиповете с динамична памет DRAM са се повишили значително, тъй като търсенето им за центрове за данни за изкуствен интелект продължава да надвишава предлагането, което създава дисбаланс на пазара, посочва в свой анализ водещата компания за пазарни проучвания в технологичния сектор "Интернешънъл дейта корпорейшън" - Ай Ди Си (International Data Corporation - IDC).

Въпреки че Ай Ди Си заявява, че все още се придържа към първоначалната си базова прогноза, според която пазарът на персонални компютри ще се свие с 2,4 на сто през 2026 г., компанията разглежда два допълнителни варианта за развитие, базирани на влошаващата се ситуация с доставките на NAND и DRAM чипове в световен мащаб.

Умереният сценарий предвижда спад на продажбите на компютри с 4,9 на сто, докато по-песимистичната прогноза е за по-сериозно намаление - с 8,9 на сто. С колко ще намалеят продажбите обаче зависи до голяма степен от това колко дълго ще продължат настоящите ограничения в доставките на чипове, изтъкват експертите.

Според оценките на компанията през 2025 г. продажбите на персонални компютри са нараснали с 6,6 на сто, пише БТА.

Догодина се очаква цените на персоналните компютри да се увеличат въпреки по-малкото продажби, като в зависимост от недостига на чипове памет - дали той ще отслабне или ще се задълбочи - те ще поскъпнат съответно в диапазона от 4 до 6 на сто или от 6 до 8 на сто.

На този фон търговците на компютри трупат запаси, за да смекчат въздействието от по-нататъшното повишение на цените през идните месеци, се посочва в анализа.

В него се изтъква още, че бумът в развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект сега се разпространява и извън сектора, като води до ограничаване на предлагането на чипове памет и повишаване на цените както за потребителските, така и за корпоративните устройства.

Докато технологичният сектор се приспособява към тези нови условия, компаниите за персонални компютри и за смартфони се подготвят за период на по-високи разходи и по-бавен ръст на обемите на продажби. Ефектите и продължителността на недостига на чипове ще бъдат определени от това колко бързо може да се разшири производственият капацитет, смятат експертите.

За потребителите и бизнеса това сигнализира края на епохата на евтини чипове за съхранение на данни, поне в средносрочен план. 2026 г. се очертава като година, в която технологиите ще поскъпнат заради ограничения в предлагането, а не поради ръст на търсенето, се изтъква в анализа.

Какво е причината за недостига на чипове?

Пазарът на чипове с енергонезависима памет се намира в преломен момент без аналог, като търсенето значително надвишава предлагането. За сектора, който отдавна се характеризира с цикличност в развитието, този път ситуацията е различна. Бързото разрастване на инфраструктурата за софтуер с изкуствен интелект оказва значителен натиск върху екосистемата на чиповете. Недостигът е подхранен и от пренасочването на производствения капацитет за чипове от потребителска електроника към високодоходните базирани на изкуствен интелект технологии.

Вместо да разширяват производството на конвенционални DRAM и NAND чипове, използвани в смартфони, персонални компютри и друга потребителска електроника, производителите се насочват към памети, използвани в центровете за данни за изкуствен интелект, като например чипове с вертикално подредени слоеве (HBM) и синхронна динамична памет с произволен достъп (DDR5). Това ограничава предлагането и повишава цените, според данните на Ай Ди Си.

Засиленото търсене на HBM чипове от страна на технологични гиганти като "Майкрософт" (Microsoft), "Гугъл" (Google), "Мета" (Meta) и "Амазон" (Amazon) е принудило трите най-големи производители на чипове оперативна памет - "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics), "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) и "Майкрон текнолъджи" (Micron Technology), да пренасочат ограничения си капацитет към компоненти за корпоративни клиенти, от които печалбата е по-висока.

Потенциалното въздействие върху пазара на смартфони

Глобалният пазар на смартфони, и по-специално моделите с операционната система "Андройд" (Android), е изправен пред предизвикателства през 2026 г., според заключенията от анализа. Десетилетната тенденция за въвеждане на функции и параметри, характерни за по-скъпи телефони, в по-бюджетни модели, може да се промени.

Чиповете памет са важен компонент в ценообразуването на смартфоните, като за устройство от среден клас паметта може да представлява 15-20 процента от общата стойност на материалите, докато за по-скъпите флагмански модели тя е около 10-15 процента.

Тъй като цените на паметта продължават да се повишават, производителите на компоненти вероятно ще трябва да повишат значително цените, да намалят производителността на чиповете или да предприемат комбинация от двете, обясняват експертите.

Компаниите за телефони с по-голям пазарен дял в по-евтиния сегмент, като например "Риалми" (Realme), "Сяоми" (Xiaomi), "Леново" (Lenovo), "Оппо" (Oppo), "Виво" (Vivo), вероятно ще бъдат по-силно засегнати.

Все пак, като цяло продажбите на смартфони се предвижда да намалеят с 0,9 на сто през 2026 г., в сравнение с ръст от 1,5 на сто тази година, според базовите оценки на Ай Ди Си.

От анализаторската компания обаче очертават по-неблагоприятен за сектора вариант, при който ако има значителен недостиг на чипове памет, намалението на продажбите ще достигне 5,2 на сто, а при по-умерен недостиг - 2,9 на сто.

