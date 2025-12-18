Главният прокурор на американския щат Тексас Кен Пакстън заведе дела срещу пет от най-големите производители на смарт телевизори в света - Samsung, LG, Sony, Hisense и TCL. Според обвиненията, устройствата на тези компании са използвали технология за автоматично разпознаване на съдържание (ACR), която е позволявала тайно наблюдение на зрителите без тяхното ясно и информирано съгласие.

В исковете се твърди, че ACR технологията може да прави "снимки" на екрана на всеки половин секунда, да следи в реално време какво гледа потребителят и да изпраща тази информация към производителите.

Данните впоследствие били използвани за създаване на подробни поведенчески профили и продавани с цел таргетирана реклама. Според прокуратурата това застрашава поверителността на потребителите и може да изложи на риск чувствителна информация, включително пароли и финансови данни.

Особено остри са обвиненията срещу Samsung, която според Пакстън е принуждавала потребителите да активират ACR чрез подвеждащи настройки и неясен правен език. Реалното изключване на функцията изисквало навигация през множество неинтуитивни менюта и над 15 отделни действия, което на практика обезсмисляло даденото "съгласие". По този начин, твърди прокуратурата, потребителите остават в неведение какво всъщност се случва в домовете им.

Допълнителни притеснения поражда фактът, че Hisense и TCL са китайски компании. В исковете се посочва, че при действащото китайско законодателство за национална сигурност съществува риск събраните данни да станат достъпни за властите в Пекин. Според прокуратурата това превръща смарт телевизорите в "система за масово наблюдение в милиони американски холове", която следи не само стрийминг услуги, но и съдържание от конзоли, Blu-ray плейъри и кабелна телевизия.

Делата са заведени по "Закона за нелоялни търговски практики" на щата Тексас, който предвижда глоби от 10 000 долара за всяко нарушение, а при засегнати лица над 65 години - до 250 000 долара. Освен финансови санкции, щатските власти настояват за съдебна забрана, която да спре събирането, предаването и продажбата на данни чрез ACR до приключване на делата.

