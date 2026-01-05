Onero H1 беше представен на CES 2026 и обещава да поеме част от най-досадните битови задължения

1797 Снимка: SwitchBot

Битката за вниманието на хората, които искат да се освободят от домакинската работа, навлиза в нов етап. След като роботите прахосмукачки от години се движат по пода, сега фокусът се измества нагоре - към машини с ръце. Именно такъв е новият Onero H1, представен от SwitchBot на CES 2026, който амбициозно се позиционира като най-достъпния хуманоиден робот за домашна употреба.

Onero H1 е проектиран да извършва сложни манипулации с предмети - хващане, подреждане, бутане, отваряне на врати и капаци, както и адаптиране към нови задачи. В демонстрациите роботът взаимодейства с кафе машина, пералня, съдомиялна и сушилня, приготвя прости ястия, мие съдове, сгъва и прибира бельо, събира играчки от пода, полива цветя и дори мие прозорци. Идеята е един универсален помощник да замени няколко по-тясно специализирани устройства.

Конструктивно Onero H1 залага на нестандартен подход. "Раменните стави" се движат нагоре и надолу по водачи в тясна вертикална колона, която представлява тялото на робота. В горната част са разположени камери, сензори и два кръгли дисплея, имитиращи очи и създаващи по-естествено взаимодействие с човека. Цялата конструкция е поставена върху колесна основа, а допълнителни сензори по ръцете и тялото следят средата в реално време.

Роботът разполага с 22 степени на свобода - показател, който го доближава до далеч по-сложни и скъпи решения като Atlas на Boston Dynamics, който има 29 степени на свобода. Управлението и обучението на Onero H1 се извършват чрез AI модела OmniSense, който комбинира визуална, тактилна и дълбочинна информация, за да преценява формата и позицията на предметите и най-подходящия начин за взаимодействие с тях.

SwitchBot планира Onero H1 да бъде част от по-широка екосистема за умен дом, в която различни роботи и устройства ще работят заедно. Цената все още не е обявена, но компанията потвърждава, че роботът скоро ще бъде достъпен за поръчка през официалния ѝ сайт. В бъдеще не се изключва и разработване на решения за преодоляване на стълби - едно от големите предизвикателства пред домашната роботика.

